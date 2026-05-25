È Curling mania, e Roma si adegua: nella capitale d’estate lo scopettone diventa un “must” (ma solo sul ghiaccio sintetico)…

Foto: Ansa / Salvatore Di Nolfi (2 maggio 2026)

Il ghiaccio è sciolto

Non solo beach volley, racchettoni sul bagnasciuga di Ostia o il classico calcetto delle otto di sera con trentotto gradi all’ombra. Quest’anno la vera tendenza dell’estate romana si gioca a colpi di stone e scopa. Sì, avete capito bene: il Curling sbarca a Roma, e non in un palaghiaccio di periferia. Ma direttamente nel cuore pulsante della città eterna al Parco di Colle Oppio, con vista (ghiacciata) sul Colosseo.

È Curling mania. E Roma c’è, anche d’estate

E allora, dal ghiaccio olimpico al cuore di Roma: da metà giugno e fino a metà settembre il curling approda al Parco di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, trasformando uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana e sportiva della Capitale in un nuovo punto di riferimento per lo sport accessibile e inclusivo. Lo scrive Sport e Salute. L’iniziativa porterà per la prima volta nella capitale una disciplina che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno globale, anche sui social media.

«Una disciplina inclusiva, educativa e bellissima»

«Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato duramente per realizzare un progetto a cui teniamo tantissimo. Il curling diventerà un’esperienza quotidiana e tutti, giovani e adulti, potranno avvicinarsi a una disciplina inclusiva, educativa e bellissima. Questa storia dimostra che se ci sono le idee, la voglia, l’unione di intenti, anche l’impossibile può diventare possibile. L’obiettivo è quello di rendere lo sport sempre più accessibile. Generando nuove opportunità», ha dichiarato l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

Dal ghiaccio delle Olimpiadi al caldo estivo della capitale è tutto un programma

Ci siamo: dal ghiaccio delle Olimpiadi invernali ai sampietrini della capitale, il passo è breve se di mezzo c’è la “Curling mania”. Da metà giugno a metà settembre, mentre i termometri capitolini cercheranno di battere ogni record di calore, tre piste da 12 metri per 3 trasformeranno il cuore della Roma antica nella succursale estiva di Cortina d’Ampezzo.

Da giugno a Roma al Colle Oppio tre piste installate e pronte all’uso

Sì, perché saranno tre le piste da curling installate all’interno del parco di Colle Oppio, ciascuna di 12 metri per 3, realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione. Le superfici saranno composte da pannelli in materiale plastico ad alta densità progettati per simulare le caratteristiche di scorrimento del ghiaccio naturale, senza necessità di sistemi di refrigerazione né utilizzo di acqua. La tecnologia adottata si basa su pannelli in polietilene ad alta resistenza, una soluzione innovativa e sostenibile che consentirà di praticare il Curling anche in un contesto urbano e all’aperto.

Il Curling in abbinamento allo Skateboarding internazionale

Del resto, il playground di Colle Oppio, negli ultimi anni diventato simbolo di rinascita sociale e sportiva del territorio. Pertanto l’area si prepara così a vivere una nuova stagione da protagonista. Il Curling arriverà infatti negli stessi giorni in cui il grande Skateboarding internazionale tornerà nella capitale con una tappa della World Skateboarding Tour, in programma dal 14 al 21 giugno. Un evento ormai iconico fortemente voluto dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Contestualmente sarà inaugurato anche il nuovo campo da basket completamente rinnovato con i colori di Illumina, nuove resine e canestri premium, consolidando ulteriormente la vocazione del parco come spazio urbano aperto, moderno e partecipato.

Curling, una mania a portata di tutti

L’iniziativa a più facce, insomma, punta a rendere questo sport – diventato un vero fenomeno virale e social negli ultimi anni – totalmente accessibile. Inclusivo. E, udite udite, gratuito. E allora, se volete fare un figurone tra una scivolata e l’altra, dimenticate dialetto e scetticismo accademico per un attimo. La pietra si chiama stone. L’effetto che le si dà è il curl. E l’atto di spazzolare furiosamente davanti al disco per farlo scivolare meglio è lo sweeping. Praticamente, l’evoluzione sportiva di quando si dà la cera in salotto. Ma il tutto è di gran lunga più complesso. Avvincente. Aggregante e soddisfacente…

Colle Oppio, dal curling in poi, un vero hub dello sport di tutti

Il tutto con il parco di Colle Oppio che si conferma così il vero “hub” dello sport urbano e un po’ folle di Roma. Tanto che lo stesso già citato Nepi Molineris conclude: «Il parco di Colle Oppio sarà ancora più attrattivo e coinvolgente. Un vero hub dello sport di tutti, che stiamo valorizzando insieme al Parco archeologico del Colosseo, al Comune di Roma e alla Soprintendenza capitolina per farlo vivere ogni giorno, lasciando un’eredità sociale e culturale permanente nel territorio. Un’offerta ampia, con lo sport sempre più come diritto di tutti: inclusivo e gratuito».