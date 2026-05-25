Aereo squarcia il parapendio in volo: donna sopravvissuta per miracolo (video)

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Solo qualche livido

Una giornata spensierata sulle alpi austriache ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una donna di 44 anni, che è stata coinvolta in un incidente con un piccolo aereo mentre volava con il suo parapendio. La collisione in volo è avvenuta precisamente nell’area di Piesendorf, dove un velivolo Cessna ha attraversato improvvisamente il cielo, squarciando la vela della 44enne, distruggendola quasi completamente e facendo precipitare la donna a terra. La vittima, rimasta illesa dopo il brutto incidente, ha poi pubblicato il video sui social network per documentare l’esperienza.

Nelle riprese si nota chiaramente il parapendio mentre plana lungo una cresta alpina, ma poi appare all’improvviso un aereo bianco. Il velivolo ha squarciato la vela a pochi centimetri dalla sua testa, rischiando di travolgerla. Dopo l’impatto, Sabrina (nome indicato sull’account social) ha iniziato a perdere velocemente quota, per poi cadere in una pericolosa spirale nel vuoto.

L’aereo colpisce la vela di una paracadutista sulle alpi austriache: lei si salva miracolosamente

Nonostante la paura e la rapidità della caduta, la donna è riuscita a mantenere la lucidità essenziale per prendere la maniglia del paracadute di emergenza e aprirlo nel modo corretto. Di conseguenza, il paracadute ha iniziato a rallentare in discesa, mentre i resti della vela distrutta sono rimasti appesi all’imbracatura. Secondo quanto riportato dalla Polizia locale, citata da Rainews, alla guida del piccolo aereo c’era un 28enne che stava eseguendo un volo panoramico, che poi avrebbe affermato di non essere stato in grado di evitare la collisione. Sia lui che la donna sono riusciti a salvarsi senza gravi ferite. A seguito dell’incidente, la 44enne ha racconto sui social di essere ancora traumatizzata per l’esperienza vissuta: «Non riesco ancora a credere di essere qui a scrivere». Poi ha concluso il racconto affermando di essersela cavata soltanto con qualche livido sul corpo, nonostante il brusco impatto.