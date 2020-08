Valentino Rossi vivo per miracolo: drammatico e spettacolare incidente in Austria (video)

Spettacolare – si fa per dire – incidente, che poteva causare una tragedia. Ma fortunatamente si è risolto senza gravi danni, durante il Gran premio della MotoGp in Austria. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli le moto dei piloti hanno carambolato più volte, attraversando in volo la pista, e Maverick Vinales, sfiorandoli ma senza colpirli. Zarco si è rialzato subito, Morbidelli è stato sottoposto ad una Tac di controllo, ma è uscito dal centro medico del circuito sulle proprie gambe. La gara poi è ripresa ed è stata vinta da Andrea Dovizioso su Ducati. Seconda la Suzuki dello spagnolo Joan Mir, terza un’altra Ducati, quella dell’australiano Jack Miller.

Fortuna e tecnologia evitano la tragedia

Solo con una buona dose di fortuna e con la tecnologia al servizio dei piloti,si può spiegare il doppio miracolo di oggi. Che ha evitato conseguenze tragiche dopo gli spaventosi incidenti nelle gare di Moto2 e MotoGp: entrambe interrotte dalla bandiera rossa. Hafizh Syahrin, 26 anni, decima stagione nel motomondiale, deve la vita ad una buona dose di fortuna. E all’abilità dei colleghi che gli sono sfrecciati intorno, riuscendo a schivarlo; mentre lui rotolava sull’asfalto del Red bull Ring. E, ultimo ma non ultimo, all’airbag che dal 2018 è obbligatorio in tutte le categorie. Nella MotoGp le moto di Johann Zarco e Franco Morbidelli, impazzite dopo un contatto, hanno solo attraversato le traiettorie di Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza toccarli. Valentino Rossi è sotto choc: s’è visto sfrecciare a pochi centimetri dal casco i 160 chili della Yamaha di Morbidelli. Le due moto sembravano due proiettili. Il 41enne di Tavullia ha visto letteralmente la morte in faccia. Il francese è ha riportato una forte escoriazione ad un fianco. L’italiano è stato sottoposto ad una tac. Nessun danno grave, ma resterà 24 ore in osservazione.

“L’incidente Zarco-Morbidelli? Ho preso tanta paura. Sono scosso, riprendere la gara è stata dura. Il santo dei motociclisti ha fatto una grande lavoro, è stata una cosa molto pericolosa, si sta perdendo il rispetto per gli avversari. In pista devi essere aggressivo, ma Zarco non è nuovo a queste cose. Il ‘dottore’ della Yamaha aggiunge. “Può essere sia stato il rischio più grande della mia carriera, è stato un momento molto pericoloso”