Chi è il funzionario del Viminale morto dopo una caduta dalle scale del ministero

Foto: ansa / MAURIZIO BRAMBATTI

Suicidio o incidente

Giallo al Viminale, dove questa mattina un dipendente è caduto in circostanze misteriose dal quarto piano ed è morto. L’uomo, 59 anni, funzionario del ministero degli Interni, era arrivato regolarmente in ufficio, quando per motivi ancora da accertare intorno alle 9.30 è caduto nella tromba delle scale, dal quarto piano. Aveva raggiunto regolarmente il posto di lavoro, negli uffici del ministero dell’interno, in piazza del Viminale, era salito fino al quarto piano per poi cadere nel vuoto dalla rampa delle scale, forse per un gesto volontario compiuto davanti a diversi testimoni, rimasti sconvolti. Al momento non risulta che l’uomo, le cui iniziali sono F.S ed era sposato, abbia lasciato messaggi o lettere per spiegare il gesto. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia. Sul caso indaga la polizia, che segue l’ipotesi suicidio, ma al momento non sono chiari i motivi del gesto.