Pazzo, non terrorista? L’attentatore di Modena verso la perizia psichiatrica. “Non sa perché lo ha fatto”

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Pazzo e non terrorista? La difesa dell’attentatore di Modena, Salim El Koudri, può festeggiare la richiesta urgente, arrivata dalla Procura di Modena, di una perizia psichiatrica, con la formula dell’incidente probatorio, per l’uomo che sabato 16 maggio ha falciato con la sua auto sette pedoni nel pieno centro della città.

Da quanto apprende l’Adnkronos sono tre, in sostanza, i motivi per cui il procuratore capo Luca Masini e la pm Monica Bombana, che coordinano le indagini, hanno chiesto di procedere: le pregresse diagnosi psichiatriche stabilite da un centro di salute mentale, le condotte attuate dall’arrestato – in carcere con l’accusa di strage e lesioni aggravate – e la necessità di procedere con celerità per “cristallizare” le reali condizioni di El Koudri.

Per l’attentatore di Modena una perizia psichiatrica che può scagionarlo dalle accuse più gravi

La richiesta sarà valutata dalla giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, quindi solo se accolta la giudice procederà a indicare un proprio perito e le parti (procura e difesa) dei propri consulenti. L’eventuale perizia potrà essere quindi usata in caso di processo rendendo molto più celere il dibattimento.

La difesa: “Condizioni mentali unica ragione del gesto”

“Siamo soddisfatti. Le indagini vanno nella direzione di accertare le condizioni fisiche e psichiatriche che per noi sono la ragione del gesto che non è né l’odio, né il terrorismo“, afferma all’Adnkronos Fausto Gianelli, l’avvocato di El Koudri. “Avremmo potuto chiederla noi la perizia psichiatrica – sottolinea il legale – , ma la Procura di Modena che sta lavorando benissimo e con celerità ha ritenuto di farlo cogliendo la necessità di cristallizzare con urgenza, con la formula dell’incidente probatorio le condizioni di Salim El Koudri”.

In attesa di capire se la richiesta di perizia psichiatrica d’urgenza avanzata dalla procura di Modena verrà accolta, il difensore continua a incontrare l’uomo in carcere, il quale rifiuta di vedere i familiari, ma accetta invece i controlli medici e le cure mirate. Il giovane “non ha una rimozione di quanto accaduto con la sua auto in pieno centro a Modena, ma non sa dire il perché, qual è stato il motivo o la ragione – spiega Giannelli – . Se gli chiedo se è stato per odio, rabbia o assenza di lavoro scuote la testa. Quando gli parlo dei feriti ascolta con interesse, non so se qualcosa si smuove dentro…è una maschera di sale che guarda nel vuoto”.

Sulle analisi dei dispositivi sequestrati all’arrestato, il difensore si mostra abbastanza tranquillo dell’assenza di video compromettenti, così come su una cronologia di navigazione che non dovrebbe portare a contestare l’aggravante dell’odio o del terrorismo. Nonostante quei messaggi inquietanti (foto in alto) trovati nelle sue mail.