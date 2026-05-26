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Tragedia in Belgio, scuolabus travolto da un treno: almeno 4 morti. Von der Leyen: l’Europa piange con loro

Tra le vittime 2 adolescenti

Tragedia in Belgio, scuolabus travolto da un treno: almeno 4 morti. Von der Leyen: l’Europa piange con loro

Senza categoria - di Alessandra Danieli - 26 Maggio 2026 alle 12:50

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Tragedia in Belgio. Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. Finora il drammatico bilancio è di quattro morti.  Il ministro dell’Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse “vittime”, l’emittente Vrt parla di diversi morti. “È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti,” ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all’autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. È di almeno quattro morti, tra cui due adolescenti, il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto in Belgio. Lo ha riferito all’emittente Rtl il ministro dei Trasporti Jean-Luc Crucke. Tra le vittime ci sono anche l’autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno: 3 morti

La collisione è avvenuta alle 8,08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. “Non conosciamo le circostanze dell’incidente. Spetta alla polizia e all’ufficio del procuratore condurre l’indagine”, ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l’azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell’intera rete ferroviaria del Belgio. “Diverse persone” hanno perso la vita nell’incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Così  Le Soir citando una sua “fonte attendibile” .

Il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto

Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto.  La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso le sue “più sentite condoglianze” alle famiglie e ai cari delle vittime dell’incidente mortale. “Ho appreso con profondo dolore del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi, l’Europa piange con il Belgio”, ha  dichiarato la leader dell’esecutivo Ue.

 

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di Alessandra Danieli - 26 Maggio 2026

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