Il dramma di Céline Dion: non può più alzarsi dal letto né camminare. E lei: «Ho il cuore spezzato»

Céline Dion è nuovamente malata. Una grave patologia le impedisce di alzarsi e, quel che è drammatico per un’artista , di esibirsi dal palco. nuovo calvario della popolare cantante il Corriere della Sera dedica un lunga articolo proprio nel giorno in cui Céline Dion è costretta a cancellare i suoi attesissimi concerti a La Vegas. Il primo in programma per dopodomani.

Céline Dion bloccata a letto non può esibirsi

La cantante, 53 anni, soffre di «spasmi muscolari gravi e persistenti». A darne l’annuncio è stata lei stessa, attraverso i suoi canali social. Spiegando di avere «il cuore spezzato» per non potersi esibire in uno show a cui stava lavorando da almeno otto mesi. «Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare», ha dichiarato un parente alla rivista Here. «Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita».

La sorella: presto tornerà sul palco

La sorella, Claudette, invece ha cercato di sdrammatizzare. E ridurre la gravità delle condizioni di salute della cantante. «Non c’è niente di grave. Céline è di buon umore e circondata dai nostri familiari», ha detto. Certa che potrà tornare sul palco entro qualche mese. Dion nel suo ritorno a Las Vegas (dopo l’enorme successo di A new day) – riporta il Corriere della Sera – avrebbe dovuto inaugurare con la sua voce potente e inimitabile, un nuovo palco. Il più grande e alto della città. Così non sarà. E per l’artista si apre una nuova sfida. Lei – scrive il quotidiano – “che già aveva dovuto reinventarsi dopo il dolore più grande, la morte del marito René Angélil. ‘Lo amavo da quando avevo 12 anni’, aveva ammesso, nel raccontare quella sofferenza insuperabile con cui, però, aveva imparato a convivere. Ennesima metamorfosi per lei. Che da simbolo del pop romantico è diventata un’inattesa icona, anche della moda. Perché la cantante è riuscita nel miracolo di fare correre al contrario il tempo, apparendo molto più giovane a 50 anni di quando ne aveva 30. Una rivoluzione di stile andata di pari passo con quella musicale”.