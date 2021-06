Il concerto di Bruce Springsteen vietato a chi è vaccinato con Astrazeneca: per gli Usa non vale

Il concerto evento di Bruce Springsteen, in cartellone per il 26 giugno a New York, sarà interdetto ai vaccinati con Astrazeneca. Fra le stringenti misure di sicurezza, previste per l’accesso al St. James Theater, infatti, è richiesto non solo che tutti i maggiori di 16 anni abbiano concluso il ciclo vaccinale dal almeno 14 giorni, ma che il siero utilizzato sia o Pfizer o Moderna o Johnson&Johnson, vale a dire uno dei tre autorizzati dalla Food and Drug administration, il corrispettivo americano dell’Ema.

Niente Springsteen per i vaccinati con Astrazeneca

Dunque, per i vaccinati fuori dagli States, come gli europei o i canadesi, che a milioni hanno ricevuto Astrazeneca niente Springsteen on Broadway. Questo aspetto delle linee guida, che per i minori di 16 anni accompagnati da un adulto vaccinato prevedono la necessità di esibire un tampone negativo effettuato nelle sei ore precedenti l’evento, ha suscitato polemiche soprattutto nel vicino Canada. In particolare, il Toronto Star ha lamentato che «lo show deve continuare, ma se hai fatto il vaccino AstraZeneca non sei invitato». L’articolo, giocando sul titolo della celeberrima Born in the Usa, si intitola Burn in the Usa.

Le polemiche canadesi e il tentativo di correre ai ripari