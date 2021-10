Sciogliere FdI? Sallusti zittisce Provenzano: «Si scusi, ha usato le parole come spranghe» (video)

Duro botta e risposta, ieri sera, a “Piazza Pulita“, tra l’ex ministro Giuseppe Provenzano, numero due del Pd, e il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti. Motivo del contendere, le parole di Provenzano su FdI, minacciose, con il tentativo di far passare il partito di Giorgia Meloni come “fuorilegge” o comunque fuori dall’arco costituzionale. Il vicesegretario del Pd, sotto lo sguardo di un invasato Corrado Formigli, ieri sera in versione “Damien antifascista” con gli occhi spiritati, ha provato ad attaccare: “Lei ha detto che tra le mie parole e le spranghe di Fiore non c’è differenza, dovrebbe chiedermi scusa”. E Sallusti: “Lei ha chiesto scusa a Giorgia Meloni per quello che ha detto? Lo confermo, le sue parole sono state come delle sprangate, lei ha provato a chiarire ma non si è mai scusato”.

Il video dello scontro tra Sallusti e Provenzano

Formigli in soccorso degli amici

“Nessuno si sogna di sciogliere Fratelli d’Italia. Non posso accettare la falsificazione. Nessuno lo ha mai detto”, ha aggiunto Provenzano, poco dopo il polemico addio di Guido Crosetto alla trasmissione, con accuse di aver assistito a “un plotone di esecuzione“. Sallusti, però, è tornato alla carica sulla matrice fascista degli scontri di sabato scorso. “Il giorno che voi riconoscete ad esempio l’attentato di ieri in Norvegia, quello che ha ammazzato cinque persone, che ha una matrice islamica allora potete chiedere agli altri di farlo. Non avete il coraggio di pronunciare questo nome, cominciate a riconoscere voi le cose per quello che sono, poi potete chiedere agli altri di fare altrettanto. La presenza dei neofascisti in piazza? E’ una notizia ma volete far credere che Fratelli d’Italia sia una forza sovversiva, Meloni e FdI non hanno mai inneggiato al fascismo”. “E i cori contro gli ebrei, e le braccia tese di Fidanza e Valcepina?”, si scatena Formigli. “Ma se Fidanza è stato sospeso infatti, cosa deve fare ancora la Meloni? Fucilarlo?”, domanda il giornalista.

“Mai detto che FdI deve essere sciolta” (video)