«Il 25 aprile il Paese intero canti Bella Ciao. C’è bisogno di speranza e unità». Eccolo, puntuale come ogni anno, Gad Lerner, rispolverare il logoro appello all’italianità unita dall’odio. Collante di sempre degli ex partigiani oggi riuniti sotto la sigla dell’Anpi. La ricorrenza è alle porte: e il giornalista militante rilancia via Twitter l’appello degli Anpi, che linka puntualmente sul su account, in calce all’esortazione a cantare l’inno della Resistenza. Ma oggi, lo sappiamo bene, il Paese è chiamato a resistere a ben altri nemici: quello invisibile del coronavirus in testa a tutti. E l’ultimo appello all’unità nazionale sventolato dagli avamposti social da Lerner e colleghi, non può far altro che disgregare le truppe di un Paese mai così solidale nell’affrontare una guerra infida e più letale che mai.

Gad Lerner rilancia l’appello dell’Anpi sul 25 aprile. E sui social piovono mazzate

Già, perché oggi la paura. L’angoscia. La morte, arrivano da ben altri presidi. Da altre trincee. Ma i soliti partigiani scatenati si danno appuntamento al 25 aprile. E Gad Lerner rilancia l’appello. Con tanto di immagine del tricolore con l’hashtag “Io resto libero”. Ma in questi giorni dli italiani sono a casa. E stavolta sono tanti, tantissimi quelli che non ci stanno. Che non si lasciano abbindolare da retorica e indottrinamento. Che reagiscono e rispondono, ri-twittando e ri-postando indignazione e insofferenza. E massacrano il solerte Gad a suon di repliche, non sempre in punta di fioretto. Tra loro c’è chi si appella alla storia, tanto per rimanere in tema, e scrive: «Perché dobbiamo cantare questa inutile canzone che non ci appartiene». Qualcun altro, assai più pragmaticamente, in barba a ideologizzazione e odio storico di matrice partigiana, si limita a notare sarcastico: «Abbiamo provato con le schitarrate sul balcone. Ma il virus purtroppo non è andato via»…

Insulti postati a pioggia, repliche caustiche quando va bene…

Per non parlare degli insulti postati a pioggia. Stile: «Ma falla finita. Io canto L’Inno di Mameli e non una canzonetta da hosteria. E non solo: se nel mio palazzo o quello di fronte lo fanno, saprò chi non salutare e più. Anzi»… Una posizione sposata anche da chi, poco più basso, pubblicando la sua riposta all’appello del giornalista, scrive: «Caro Gad si canta l’inno di Mameli. I canti comunisti te li fai a casa tua». Più diretto ancora chi replica con un secco: «Ma anche no, grazie». O con un lapidario: «Io non la canto». E se qualcun altro incalza sul commento precedente, alzando il tiro dell’offesa con l’hashtag: «#mavaiacagare». Che segue a stretto giro l’osservazione puntuale: «Una cosa di grande utilità in questo momento». Altri ancora provano a imbellettare il proprio no all’invito canoro, infiocchettando con un caustico «Abuso di Bella Ciao. Overdose di retorica». Il succo, però, è sempre quello sintetizzato nel più emblematico post di risposta di tutti: «Ma vai a farti un giro, tu e Bella Ciao. Ma ciao proprio». Anzi, Ciaone…