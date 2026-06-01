Da un’idea di inclusione a un premio nazionale: Caterina Micolano conquista la Rosa d’Oro 2026

Eccellenza femminile

Una vita dedicata all’inclusione sociale, al lavoro e al riscatto delle persone più fragili. È Caterina Micolano, fondatrice della Cooperativa Sociale Alice, la vincitrice della Rosa d’Oro 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Canova Club alle donne che hanno raggiunto risultati straordinari grazie a talento, determinazione e impegno.

La premiazione si è svolta a Roma, nella suggestiva cornice dell’Hadrianeum, a piazza di Pietra, durante la XXI edizione del Premio R.O.S.A. (Risultati Ottenuti Senza Aiuti), uno degli appuntamenti più attesi dedicati al merito femminile e all’eccellenza sociale.

Oltre alla Rosa d’Oro, Micolano ha ricevuto anche la Targa della Critica assegnata dalla Governance del Canova Club Roma, un doppio riconoscimento per il lavoro svolto attraverso la Cooperativa Sociale Alice, realtà impegnata da anni nell’inclusione lavorativa e nella promozione di opportunità concrete per chi vive situazioni di fragilità.

La serata ha riunito nella Capitale personalità delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo. Tra i protagonisti anche Claudia Gerini, madrina dell’evento e ambasciatrice del cinema italiano nel mondo, che ha consegnato una targa al merito a Robert McDuffie, violinista di fama internazionale e fondatore del Rome Chamber Festival.

Particolarmente emozionante anche il riconoscimento assegnato alla Cooperativa Sociale Gusto Libero Onlus, che gestisce il Pastificio Futuro all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo. Un progetto sostenuto da Papa Francesco che offre ai giovani detenuti una concreta possibilità di reinserimento attraverso il lavoro, la formazione e la cultura della legalità.

«Risultati ottenuti senza aiuti» è il significato dell’acronimo R.O.S.A., un messaggio che da oltre vent’anni ispira il premio ideato dalla presidnete Carlotta Gaudioso e promosso dal Canova Club. Un riconoscimento nato per valorizzare donne e personalità capaci di distinguersi grazie alle proprie capacità, trasformando il talento in opportunità e l’impegno in valore per la collettività.

Tra gli ospiti presenti anche Giancarlo Abete, Paolo Cuccia, Antonella Baldino e numerosi rappresentanti del mondo economico e culturale italiano, a testimonianza di un evento che continua a celebrare non soltanto il successo personale, ma soprattutto le storie che riescono a migliorare la vita degli altri.