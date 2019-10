Gad Lerner e Luigi De Magistris. O partigiano, portami via, cantano ormai in un duetto a distanza. Contro la destra, contro chiunque non si adegui alle ricostruzioni storiche della sinistra. Il “premio” per i tanti “Bella ciao” cantati in piazza negli ultimi tempi è arrivato. A Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è stato consegnato oggi un bel tesserino dell’Anpi, l’associazione dei partigiani. Il Presidente provinciale dell’ANPI, Antonio Amoretti gli ha consegnato a tessera 2019 dell’Anpi con cerimonia ufficiale al Comune.

Il primo cittadino, membro onorario da alcuni anni dell’Associazione, ha definito la consegna della tessera “un grande onore” e di essere “visibilmente commosso”. Commosso, quasi alle lacrime. La campagna di “arruolamento” dell’Anpi, in giro per l’Italia, dunque, prosegue. E i candidati non mancano…

Lerner intervista i partigiani ancora in vita

Gad Lerner, reduce dalla “provocazione” del settembre scorso, è tra coloro che aspira a un posto in prima fila tra i reduci della Resistenza. L’ultima partnership, ieri, ad Ancona, dove il giornalista ha intervistato i partigiani Maria Santiloni Cavatassi, classe 1928, e Paolo Orlandini, 95 anni, il “comandante Millo”. Erano loro alla guida della brigata Basso Musone e del Gruppo Cingoli. L’intervista è stata realizzata nell’ambito del progetto di realizzazione di un primo archivio nazionale delle video-testimonianze. Interviste realizzate dalle partigiane e dai partigiani viventi, promosso dalla presidenza nazionale Anpi. Quanto basta per essere “arruolati” alla causa dell’Anpi…