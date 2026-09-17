Bimbo di 5 anni solo in casa precipita dal terzo piano: è gravissimo. Il padre era uscito per delle commissioni credendo dormisse

Foto: Imagoeconomica / Carlo Lannutti (Foto d'archivio)

Dramma alle porte di Roma

Il piccolo lotta tra la vita e la morte al Gemelli di Roma dopo essere precipitato da un'altezza di dieci metri. Per il genitore scatta la denuncia per abbandono di minore

È una tragedia per ora solo sfiorata quella che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità di Montelanico, piccolo centro alle porte di Colleferro, nel Frusinate, dove un bambino di soli cinque anni lotta tra la vita e la morte, ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano della sua abitazione da un’altezza di oltre dieci metri. Le sue condizioni sono gravissime purtroppo, e il piccolo è in prognosi riservata.

Roma, bimbo precipita dal terzo piano: è gravissimo in ospedale

Gli inquirenti al lavoro sul drammatico caso stanno cercando di ricostruire dinamica e motivazione all’origine del terribile incidente. Si ipotizza che potesse voler raggiungere un gioco in balcone, e che per questo motivo si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone da cui poi è precipitato. C’è chi si affida semplicemente al pensiero di una tragica fatalità, dovuta a un gesto, a un passo falso, inspiegabile come sempre. E a fronte di ricostruzioni possibili e dubbi, una certezza trapela al momento: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Colleferro, in quella casa in cui vive una famiglia di origini colombiane, il piccolo al momento dell’incidente era solo. Il padre sarebbe uscito con la figlia di 7 anni per fare alcune commissioni, convinto che il figlio dormisse.

Solo in casa e soccorso da passanti, è in prognosi riservata al Policlinico Gemelli

Così, solo in casa, il bambino – 6 anni ancora da compiere – si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un’altezza di circa dieci metri. Ad accorgersi del corpo sull’asfalto sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme e prestato i primi soccorsi. Sul posto sono giunti a stretto giro i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle lesioni e la frattura multipla riportata nell’impatto, hanno richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso. Trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma, il bambino si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica con prognosi riservata.

Sul posto, impegnati per le indagini, anche i carabinieri di Colleferro, che nel frattempo hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente e a denunciare il padre – un 34enne colombiano – alla Procura di Velletri, con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. Una tragica fatalità nata da una grave disattenzione, che ora rischia di trasformarsi in un incubo senza ritorno.