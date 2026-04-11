Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellina
Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (13/03/2020)

Le condizioni erano gravi

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellina

Cronaca - di Marco Di Castelvecchio - 11 Aprile 2026 alle 18:14

È morto il bambino di un anno e mezzo che giovedì sera era caduto dal balcone di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro. Era stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Come ha riportato Bologna Today, il piccolo è precipitato da diversi metri nel cortile condominiale, nel perimetro adibito ai garage e al passaggio delle auto. Le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito ai sanitari del 118, arrivati sul posto con l’ambulanza e l’auto medica. Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul posto, il piccolo è stato trasferito all’ospedale in codice 3. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia, assieme agli analisti della scientifica, per i rilievi tecnici.

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: cosa dicono le indagini

Secondo le indagini, il bambino era in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti adulti, a cui era stato affidato dai genitori. probabilmente stava giocando vicino alla finestra e dopo essersi arrampicato è caduto. Una notizia che aveva lasciato sgomenti i residenti, tra cui Andrea Serra, presidente del quartiere San Donato-San Vitale: «Io abito in via della Campagna dove nel 2024 vi fu un incidente simile. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità del Pilastro. Speriamo che il piccolo ce la faccia e che torni a casa sano e salvo». Il piccolo però non ce l’ha fatta.

Si tratta di una nuova tragedia per il capoluogo emiliano, che è ancora scossa dalla morte di Luis Pisha, morto a 12 anni dopo essere precipitato dalla tromba delle scale. Inoltre, nell’agosto di due anni fa, poco lontano da via Negri,  Fatiha Nur Molla, una bimba di 4 anni, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione, al terzo piano, in via della Campagna.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marco Di Castelvecchio - 11 Aprile 2026

Ultima notizia