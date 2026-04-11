Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellina

Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (13/03/2020)

Le condizioni erano gravi

È morto il bambino di un anno e mezzo che giovedì sera era caduto dal balcone di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro. Era stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Come ha riportato Bologna Today, il piccolo è precipitato da diversi metri nel cortile condominiale, nel perimetro adibito ai garage e al passaggio delle auto. Le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito ai sanitari del 118, arrivati sul posto con l’ambulanza e l’auto medica. Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul posto, il piccolo è stato trasferito all’ospedale in codice 3. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia, assieme agli analisti della scientifica, per i rilievi tecnici.

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: cosa dicono le indagini

Secondo le indagini, il bambino era in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti adulti, a cui era stato affidato dai genitori. probabilmente stava giocando vicino alla finestra e dopo essersi arrampicato è caduto. Una notizia che aveva lasciato sgomenti i residenti, tra cui Andrea Serra, presidente del quartiere San Donato-San Vitale: «Io abito in via della Campagna dove nel 2024 vi fu un incidente simile. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità del Pilastro. Speriamo che il piccolo ce la faccia e che torni a casa sano e salvo». Il piccolo però non ce l’ha fatta.

Si tratta di una nuova tragedia per il capoluogo emiliano, che è ancora scossa dalla morte di Luis Pisha, morto a 12 anni dopo essere precipitato dalla tromba delle scale. Inoltre, nell’agosto di due anni fa, poco lontano da via Negri, Fatiha Nur Molla, una bimba di 4 anni, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione, al terzo piano, in via della Campagna.