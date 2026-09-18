Aggressione choc a Pinerolo, 12enne presa a sprangate in strada all’improvviso: arrestato un 22enne per tentato omicidio

Foto: Ansa / Giuseppe Lami Z/66 (Foto d'archivio)

Violenza gratuita

Terrore a Pinerolo: 12enne presa a sprangate in strada all’improvviso, senza apparente motivo. Un’aggressione sconsiderata ai danni di ragazzina finita in ospedale, che ha sollecitato spirito civico e solidarietà dei passanti, e motivato l’intervento tempestivo dei carabinieri che hanno bloccato un ventiduenne, ora in carcere per tentato omicidio.

Choc a Pinerolo: 12enne presa a sprangate in strada senza motivo

Sembrerebbe un gesto commesso senza alcun motivo quello che si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Un cittadino, contattando il Nue 112, aveva segnalato l’episodio ai carabinieri dopo aver visto una minorenne inseguita per strada da un giovane. L’equipaggio della Sezione Radiomobile, giunto dopo pochi minuti sul posto, ha immediatamente bloccato l’uomo – già fermato da alcuni passanti – constatando che poco prima lo stesso aveva colpito violentemente la testa della dodicenne con una spranga di ferro.

La giovane finisce in ospedale, l’aggressore in manette

La minore, che stava passeggiando in compagnia di un’amica, è stata quindi trasportata al vicino Pronto Soccorso cittadino. Fortunatamente non in pericolo di vita. L’autore dell’episodio, invece: un ventiduenne di Pinerolo, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato. E, come disposto dalla Procura di Torino, condotto nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Italpress)