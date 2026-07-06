Cobolli bissa i quarti a Wimbledon e raggiunge Sinner. Battuto De Minaur in tre set. “Ero stanco, sono contento”

Foto: Ansa Foto / TOLGA AKMEN (6 luglio 2026)

Vince anche Paolini

Il romano vince e convince contro il quotato avversario australiano. Prestazione solida e convincente

Bis. Come lo scorso anno, Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale a Wimbledon, battendo in tre set l’australiano De Minaur. Una prestazione solida e convincente. Flavio continua a scalare sia il ranking che il race Atp e può sognare verso la finale. Anche se il prossimo avversario probabilmente sarà Grigor Dimitrov. Anche Jasmine Paolini ai quarti. Tre italiani sognano lo scettro londinese.

Una prestazione convincente

Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35′ di gioco. . Ai quarti – obiettivo già raggiunto l’anno scorso – l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. Al 99% sarà il bulgaro che sull’erba è uno dei migliori in assoluto.

“Sono contento di me”

“Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso”. Queste le prime parole di Cobolli dopo la vittoria con Alex de Minaur agli ottavi di finale di Wimbledon. “De Minaur? C’è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui”, ha concluso scherzando il romano.

Ottavo nel ranking, quarto nella Race

Al momento, Flavio Cobolli è ottavo nel ranking Atp. Mentre è quarto nella Race, la classifica che qualifica i primi otto per la finale di Torino. Se batterà Dimitrov sarà certo della sesta posizione. Al massimo, vincendo il torneo, arriverebbe alla quarta posizione, ma questo sarebbe davvero un dettaglio. Il problema sarà Dimitrov. Che, al netto di clamorose sorprese, sarà il suo avversario ai quarti. Dimitrov sull’erba non è inferiore a nessuno: nemmeno a Sinner e a Djokovic. Ma Cobolli se la giocherà: la grinta e il coraggio sono due doti che non gli mancano.

Paolini ai quarti

Anche Jasmine Paolini vola ai quarti di Wimbledon. Vittoria in tre set (6-4,4-6, 6-3) contro Eala a simboleggiare la rinascita della nostra tennista. Il sogno continua.