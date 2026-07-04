Wimbledon sorride all’Italia, eroico Cobolli vince col cuore. Paolini domina la Sakkari: si vola agli ottavi

Foto: Ansa / Tolga Akmen (4 luglio 2026)

Sognare è d'obbligo

Una vittoria di pura determinazione e cuore assoluto: Flavio Cobolli parte in salita, scivola, si rialza proprio quando sembra che stia per cedere. Lotta come un gladiatore contro il leone russo e alla fine ha la meglio. E con questa sudata vittoria (0-6; 7-6; 6-7; 6-2; 6-2) il nostro numero 9 si regala una gioia immensa e conferma la straordinaria salute del movimento azzurro oltremanica. Wimbledon sorride all’Italia: e tra la performance spumeggiante di Jasmine Paolini e la commovente resilienza di Flavio Cobolli, la seconda settimana dello Slam londinese si tinge ufficialmente di un glorioso tricolore.

Wimbledon, Cobolli e Paolini i volti della gloria azzurra di oggi

Partiamo da Cobolli allora, che completa – almeno per il momento: ora tocca a Berrettini che sfida Dimitrov e a Sonego contro Fritz – una giornata di gloria tennistica faticosamente conquistata. Protagonista di una maratona epica e di una monumentale vittoria contro il russo Karen Khachanov, Flavio resiste fino all’ultimo istante di una partita infinita e al cardiopalma. Un match che si è concluso al quinto set, e che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso. Un combattutissimo duello che ha visto il numero 9 del tennis italiano compiere un vero e proprio miracolo agonistico.

Stoico Flavio, resiste e ribalta il match dopo una partenza in salita

Specie per come sembravano mettersi le cose all’inizio della sfida del terzo turno: un incubo per il tennista romano. Un parziale in salita che sembrava il preludio a una disfatta: un perentorio 6-0 incassato in appena 18 minuti di gioco, sotto i colpi di un Khachanov implacabile. A rendere lo scenario ancora più drammatico, il successivo medical timeout chiamato dall’azzurro. Quei minuti passati nello spogliatoio facevano temere il peggio, ma al rientro in campo è iniziata un’altra storia.

Wimbledon, il duello di Cobolli, il dominio spumeggiante di Paolini

Stringendo i denti e tirando fuori un carattere d’acciaio, Cobolli ha ripreso in mano il gioco, strappando il secondo set al tie-break. Nemmeno la delusione del terzo parziale, sfuggitogli di mano sempre al tie-break, ma stavolta in favore del russo, ha spento la luce dell’italiano. Flavio ha continuato a lottare su ogni palla, ribaltando l’inerzia di una sfida che sembrava persa, e domando la resistenza del rivale al quinto set.

Ma non è tutto. Perché come dicevamo, finalmente è tornata a sorridere – e a vincere – anche Jasmine Paolini, che travolge la greca Sakkari e vola agli ottavi di Wimbledon. Una prestazione semplicemente perfetta la sua, assolutamente dominante, che cancella i mesi difficili e che oggi, più che mai, sembrano alle spalle della tennista, che oggi ha regalaro all’Italia del tennis un sorriso di gioia, e un’altra pagina da incorniciare.

La campionessa azzurra vola agli ottavi di finale di Wimbledon grazie a una vittoria schiacciante sulla greca Maria Sakkari, liquidata con un perentorio 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Di più. Sul palcoscenico di Londra Jasmine mette in mostra un tennis impeccabile fin dai primi game, gestendo il match con assoluta autorevolezza. Per la toscana si tratta del primo ottavo Slam dal Roland Garros dello scorso anno: un traguardo che ripaga i sacrifici e le delusioni dell’ultimo periodo.

Wimbledon, Jasmine Paolini domina la Sakkari e si impone in meno di un’ora

«Sono emozionata, gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri – ha confessato Jasmine a caldo –. Mi sono infortunata a Parigi e sono arrivata qui senza troppe aspettative, ma oggi mi sono divertita in campo. Avverto sensazioni fantastiche, è un giorno stupendo». L’anno della Paolini si sta rivelando una vera montagna russa, ma il cemento e l’erba stanno restituendo al circuito una giocatrice in fiducia e atleticamente straripante, capace di vendicare l’ultima sconfitta subìta proprio contro la Sakkari.

E ora lo sguardo è già rivolto a lunedì, quando è in calendario una sfida che si preannuncia inedita e avvincente. Agli ottavi di finale non ci sarà la numero uno del mondo Iga Swiatek, clamorosamente eliminata in due set. Jasmine Paolini si giocherà infatti l’accesso ai quarti contro la sorpresa del torneo: la filippina Alex Eala. Sognare, a questo punto, è d’obbligo.