Gualtieri e l’umiliante 43° posto in classifica. Rampelli: “Nonostante gli aiuti del governo non ha migliorato la città”

Confronti impietosi

C’è un dato che salta agli occhi scorrendo la classifica Governance Poll realizzata per il Sole 24 Ore. Ed è il dato dei sindaci riguardante Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma. A meno di un anno da un turno amministrativo che coinvolgerà molte grandi città, tra cui, appunto, la Capitale, la classifica diventa un indicatore strategico per partiti e coalizioni impegnati nella definizione delle candidature. Stupisce che tra i sindaci al termine del primo mandato molte agenzie e siti di notizie rilancino una “ripresa significativa”, di Gualtieri rispetto al 2025: 54%, con un aumento di otto punti. In realtà, calcolando la sua posizione al 43° posto si tratta di una performance miserrima. Fabio Rampelli spiega bene il perché il sindaco non abbia di che gioire del risultato.

Disastro Roma, Gualtieri solo 43° in classifica

E qui non si tratta di sottolineare il pur entusiasmante secondo posto che si è aggiudicato il sindaco di Ascoli Piceno di centrodestra. Va da sé che il confronto non è probante. Il vicepresidente della Camera invita a riflettere e a leggere bene i numeri. “Mettere a confronto Roma con la bellissima Ascoli Piceno, governata ottimamente dal nostro sindaco Marco Fioravanti, è certamente sbagliato visto che problemi, numero di abitanti e dimensioni suggerirebbero altre comparazioni. Ma il confronto tra Roma e le altre città metropolitane è desolante. L’iniezione straordinaria di fondi derivanti dal Pnrr e dal Giubileo 2025 non sono serviti a nulla. Evidentemente le opere realizzate sono giudicate sbagliate o insufficienti e producono dunque un effetto boomerang rispetto alle altre grandi città che si sono amministrate con i propri fondi ordinari”.

Rampelli: Gualtieri nonostante i fondi straordinari del Pnrr non è riuscito a migliorare la città

Il criterio del Governance Poll non costituisca una simulazione elettorale, ma un indicatore della fiducia dei cittadini nei confronti dell’azione amministrativa del presidente. E la fiducia parla chiaro: il 43° posto di Gualtieri, che in classifica si fa surclassare da Silvia Salis – in carica da un anno – da Stefano Lorusso a Torino e dal sindaco Giuseppe Sala a Milano (a sua volta sempre “geloso” dei denari di cui gode Roma) significa che il Sindaco di Roma “è riuscito a fare interventi miliardari senza migliorarne il volto. Senza incidere sulla qualità della vita – ribadisce il dato Rampelli-. I cittadini non condividono più le proposte della sinistra e si ribellano a un declino ingiusto quanto ingiustificato”.