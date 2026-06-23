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Foto: Sito Bonsam / Nana Bonsam (Settembre 2025)

Dalla tattica ai riti

Mondiali, il Ghana si affida allo stregone Bonsam: “Farò un fattura a Kane per impedirgli di giocare bene”

Nana Bonsam punta il centravanti inglese e rivendica di avere fatto infortunare Cristiano Ronaldo il 2014

Sport - di Sonia De Caro - 23 Giugno 2026 alle 14:42

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Harry Kane è uno dei centravanti più forti del mondo. Del Bayern di Monaco e della nazionale inglese. ma per la prossima partita della sua Nazionale contro il Ghana avrà un avversario in più. Il più famo stregone ghanese che ha promesso di lanciargli una maledizione “innocua”, giusto il tempo di fargli fare una pessima partita contro gli africani.

L’anatema

Nana Kwaku Bonsam, ritenuto lo stregone ghanese più “potente”, è stato esplicito, come riporta Gazzetta “Farò una fattura contro Kane ma non per fargli del male, giusto il tempo di farlo giocare male nella partita contro la nostra squadra”. Citando un episodio pregresso abbastanza clamoroso.

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Il precedente con Ronaldo

Bonsam rivendica, “l’infortunio capitato a Cristiano Ronaldo ai mondiali del 2014” che sarebbe stato frutto del suo lavoro. Nana Kwaku Bonsamoriginariamente chiamato Stephen Osei Mensah, è uno stregone sacerdote tradizionale africano del Ghana. È noto internazionalmente per le sue pratiche di magia tradizionale per aver assunto un ruolo pubblico come figura spirituale influente. Il suo nome, Bonsamsignifica letteralmente “diavolo” nella lingua twi, riflettendo la natura potente temuta della sua figura religiosa.

Bonsam è un fetish priest sangomaspecializzato in rituali centrati sulla possessione spirituale, il rafforzamento delle capacità spirituali delle persone la protezione attivazione di energie soprannaturali. Gestisce il suo santuario SaPeimanvicino Nsawam,. Nel corso degli ultimi 20 anni, ha aiutato migliaia di persone in tutto il mondo raggiungere obiettivi personali spirituali. Ed è stato persino a Roma in Piazza San Pietro.

Gli stregoni e la mamma di Lukaku

La tradizione africana degli stregoni è strettamente legata al calcio con diversi episodi, che vanno dalla mancata qualificazione della Nigeria ai mondiali sino alla mamma di Romelo Lukaku. Considerata “esperta di riti wodoo”, fu al centro di una furiosa lite in campo tra il centravanti belga e Zlatan Ibrahimovic..Vedremo quanti gol farà Kane…

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di Sonia De Caro - 23 Giugno 2026

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