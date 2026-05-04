Trump spiazza, l’Europa arranca: il nodo vero è l’Iran

Foto: ANSA / Samuel Corum (03/mag/2026)

Lo scenario

A RaiNews24 una linea chiara: fermezza con Trump, ma la sfida strategica è Teheran e una Ue ancora troppo lenta

Nel confronto andato in onda questa mattina su RaiNews24, a cui ho partecipato alla trasmissione Inside diretta da Roberto Vicaretti, il dibattito si è sviluppato attorno a tre questioni decisive per gli equilibri internazionali: il rapporto con Donald Trump, la postura dell’Europa e la crescente pressione iraniana. In uno scenario sempre più dominato dalla comunicazione e dalla velocità delle reazioni, il vero discrimine resta quello tra tattica e sostanza, tra ciò che serve a orientare il dibattito e ciò che invece incide realmente sugli equilibri geopolitici.

La linea con Trump: fermezza, non reazione

L’atteggiamento più efficace nei confronti di Trump resta quello adottato da Giorgia Meloni, fondato su solidità e coerenza, evitando reazioni impulsive che rischiano soltanto di rafforzare la sua strategia, perché il contrattacco frontale, scelto da alcuni leader europei, può apparire come una risposta forte ma finisce spesso per alimentare proprio quella dinamica di tensione e polarizzazione su cui Trump costruisce la propria azione.

Trump è infatti un negoziatore spiazzante, capace di creare disordine, mettere pressione e portare gli interlocutori fuori equilibrio, spingendoli a reagire sul suo terreno, dove la comunicazione prevale sulla sostanza e dove ogni risposta rischia di essere già parte della sua strategia. Quando però si trova di fronte una controparte solida, che non cede alla provocazione e mantiene una linea coerente, è costretto a rientrare in una dimensione più concreta, nella quale il confronto torna inevitabilmente sul merito delle questioni, e in questo senso va letta la prossima visita del segretario di Stato Marco Rubio in Italia, finalizzata a ripristinare gli equilibri messi in discussione dalle ultime dichiarazioni di Trump.

Le sue dichiarazioni quotidiane, spesso numerose e apparentemente contraddittorie, non sono casuali ma rispondono a una logica precisa: si comporta come un giocatore di poker che lascia intravedere, in modo quasi casuale, alcune “carte buone” per orientare la partita e condizionare le mosse degli altri. Il rischio, per chi osserva e reagisce, è quello di restare intrappolato in un vero e proprio tunnel mediatico, fatto di risposte immediate che servono soprattutto ad aumentare l’engagement sui social e a muovere l’opinione pubblica, ma che difficilmente incidono sulle scelte strategiche.

Il rumore interno e il caso Salvini

In questo contesto si inseriscono anche dinamiche tutte italiane, come l’attenzione data a singoli episodi comunicativi, tra cui il retweet dell’articolo su Salvini. Si tratta di elementi che alimentano il dibattito interno e contribuiscono a muovere l’opinione pubblica, ma che rischiano di distogliere lo sguardo dal quadro complessivo, facendo perdere di vista le vere direttrici della politica internazionale.

Iran: il vero nodo strategico

Il punto centrale resta però l’Iran, uno dei dossier più critici e più a lungo sottovalutati a livello internazionale, su cui oggi convergono tensioni militari, energetiche e geopolitiche. Teheran si è progressivamente avvicinata a una capacità nucleare a fini bellici, mentre gli accordi che avrebbero dovuto contenerla mostravano limiti evidenti, a partire dal fatto che nel frattempo veniva sviluppata una componente missilistica sempre più avanzata.

Oggi non è più possibile considerare questo processo come un’ipotesi: l’Iran si è dotato di uranio arricchito oltre i livelli compatibili con un uso civile e ha sviluppato missili balistici con gittata superiore ai 4.000 chilometri, confermando una traiettoria militare chiara. Parallelamente, è stata costruita una leva strategica meno visibile ma altrettanto incisiva: la chiusura dello stretto di Hormuz, una vera e propria “bomba atomica economica”, capace di colpire simultaneamente energia, commercio e stabilità globale, e che rappresenta la messa in campo di un’arma già testata dall’Iran attraverso le tensioni generate dagli Houthi sul traffico nel canale di Suez.

A questo si aggiunge il rafforzamento sistematico della rete dei proxy: Hezbollah, Houthi e Hamas non sono soltanto alleati, ma attori armati in modo massiccio, dotati di infrastrutture complesse come le reti di tunnel e di strutture operative latenti, le cosiddette cellule dormienti. Il quadro che emerge è quello di una strategia coerente e multilivello, che combina sviluppo militare diretto, pressione economica e proiezione indiretta del potere nella regione.

In questo contesto, anche le prime risposte militari di Stati Uniti e Israele non hanno risolto il problema nucleare, perché Teheran si è dimostrata più resiliente del previsto. Una resilienza che deriva dal fatto che, negli anni, l’Iran è andato ben oltre nella preparazione a un confronto, arrivando a sostenere in modo determinante l’attacco di Hamas e contribuendo così all’innesco della crisi.

Trump e l’Europa: il problema e la linea che funziona

Sul fronte dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa emerge con chiarezza un problema strutturale: l’Unione continua a muoversi in modo lento e frammentato, faticando a esprimere posizioni comuni proprio sui dossier più strategici. In questo contesto, Trump non crea divisioni ma si inserisce in una realtà già segnata da incertezze, sfruttando una debolezza che è tutta interna all’Europa.

È qui che si misura la differenza tra approcci diversi. Da una parte un’Europa che spesso reagisce in ordine sparso, dall’altra la necessità di interlocutori affidabili, capaci di mantenere una linea coerente anche sotto pressione. In questo senso, l’impostazione adottata da Giorgia Meloni – quella stessa fermezza e solidità richiamata nel rapporto con Trump – rappresenta una possibile risposta a questa debolezza strutturale, non come slogan ma come metodo politico fondato su coerenza e capacità di tenuta.

Un quadro complesso

Il quadro internazionale che emerge è complesso e in rapido mutamento, ma proprio per questo richiede uno sforzo di lucidità che vada oltre la superficie delle dichiarazioni e delle reazioni immediate. Il rischio, altrimenti, è quello di restare intrappolati nella dimensione della comunicazione, inseguendo ogni uscita e perdendo di vista le dinamiche profonde che stanno ridisegnando gli assetti globali. Perché mentre l’attenzione si concentra su Trump, il vero punto è che l’Iran continua a muoversi lungo una traiettoria strategica chiara, e che l’Europa, senza una capacità decisionale più solida e coerente, rischia ancora una volta di inseguire invece di guidare, mentre la direzione da seguire è quella di un rafforzamento della capacità decisionale europea, già emersa su dossier come l’immigrazione e la revisione del Green Deal anche sotto la pressione esercitata da Giorgia Meloni.