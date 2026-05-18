Tracollo Juventus, Elkann prepara la rivoluzione. Conte via da Napoli? Suggestione Grosso per De Laurentiis

Foto: Ansa foto / ALESSANDRO DI MARCO (17 maggio 2026)

Addio Champions....

Salterà Comolli mentre Spalletti rimarrà al suo posto. I partenopei pensano al tecnico del Sassuolo se l'allenatore leccese andrà via

La Juventus è praticamente fuori dalla Champions. La sconfitta interna contro la Fiorentina rende praticamente impossibile agli uomini di Luciano Spalletti il quarto posto, ora saldamente in mano a Roma e Milan e con il Como, in virtù degli scontri diretti, come unica, remota alternativa possibile. Gli Elkann preparano la rivoluzione mentre fa rumore la dichiarazione di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli. Il tecnico sembra destinato all’addio.Juve, Comolli rischia: tutti i suoi errori | Gazzetta.it

La rivoluzione bianconera

Luciano Spalletti, forte di un biennale da sei milioni netti, rimarrà al suo posto. Ma a pagare sarà Comolli, il manager francese scelto da Exor al posto di Giuntoli. La campagna acquisti è stata tutta sbagliata. Il dirigente in estate si era sbilanciato abbastanza sul ritorno di Kolo Muani, poi sfumato, e al fotofinish si è presentato con Openda e Zhegrova, che insieme hanno messo su appena dieci presenze da titolari, senza lasciare il segno. Non è andata meglio con lo scambio fra Alberto Costa e Joao Mario, una delle manovre che fecero arrabbiare di più Tudor, al quale era stata promessa una squadra da scudetto. Il bilancio del mercato è fallimentare. L’Europa League invece della Champions significherà perdere almeno 40 milioni in bilancio. Una mannaia per il club più titolato d’Italia.

Conte va via ?

Al termine di Pisa-Napoli che ha sancito la qualificazione dei campioni d’Italia uscenti alla Champions, Antonio Conte ha detto che, “il presidente sa già da un mese quello che succederà”, lasciando intendere che andrà via. Lo fece anche l’anno scorso dopo il tricolore ma poi rimase al suo posto. Aurelio De Laurentiis è tentato da Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dal ritorno di Maurizio Sarri e da altre opzioni come Maresca, Palladino e Italiano.Per Antonio Conte si allontana l’ipotesi di un ritorno in Nazionale – Secolo d’Italia

La rivincita di Gasperini

Vincendo a Verona domenica la Roma di Gasperini dopo nove anni tornerà in Champions. Il tecnico era stato processato mediaticamente a stagione in corso ma ha confermato la sua bravura.