Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni uno dei due aggressori. In aula l’abbraccio: “Li perdono”

Una famiglia devastata

Una condanna pesante per aver quasi ammazzato un coetaneo e l’abbraccio della vittima ai suoi aguzzini. È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente della Bocconi di Milano Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito. Il brutale pestaggio risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, quando fuori da una discoteca della movida milanese lo studente 22enne è stato aggredito e accoltellato riportando una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, complice di Chiani, invece, è stato assolto per la rapina e condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gup di Milano Alberto Carboni.

Studente accoltellato, condannato a 20 anni per tentato omicidio l’aggressore

Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati. Prima l’abbraccio e poi un lungo colloquio tra i tre hanno. “È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa”. Così Giovanni Giovanetti, difensore di Alessandro Chiani, a margine dell’udienza al tribunale di Milano.”“Volevo solo rimarcare il grande spessore morale della persona offesa – ha aggiunto l’avvocato – Un ragazzo davvero eccezionale”. Al termine dell’udienza il ragazzo è uscito scortato dai genitori e non ha voluto parlare. Quella sera Cavallo è stato aggredito da un gruppo di cinque ragazzi che volevano rubargli una banconota da 50 euro. Uno di questi lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Gli altri tre responsabili, minorenni, sono imputati in un processo parallelo davanti al tribunale per i minori.

La vittima ha voluto abbracciare i suoi aguzzini: li perdono

“Sentirsi dire che una coltellata è stata data per un gioco alle due di notte è qualcosa che ti fa davvero dire basta: c’è un limite anche al diritto di difesa” afferma Luca Degani, avvocato del padre della vittima, a margine dell’udienza. Conseguenze devastanti per la famiglia Cavallo. Il fratello 19enne ha lasciato Milano e lavora come operaio con il padre in una ditta a 1.200 chilometri. La madre ha smesso di fare l’agente immobiliare e oggi assiste il figlio a tempo pieno. Il padre, 60 anni, sta cercando un appartamento adeguato a una persona disabile. “Il figlio ha perdonato – prosegue l’avvocato – il padre e la madre non riescono”.