Sonia e i due figli adolescenti spariti nel nulla a Piacenza: il disperato appello del padre

Foto: Ansa foto / PETRUSSI (Maggio 2026)

Erano diretti in Friuli

Gli investigatori sperano che vengano riconosciuti i quattro cani che erano con loro. L'auto è stata ritrovata

A tre settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata.

Le ricerche

appelli alla popolazione, contattare gestori di baite e rifugi, condiviso le foto degli scomparsi. I controlli su targhe e telecamere di sorveglianza, sottotraccia, si sono protratti fino al 6 maggio quando, con il ritrovamento dell’auto di Sonia, è stato allestito il campo base delle ricerche. La denuncia ai Carabinieri da parte della famiglia dell’ex marito, Yuri, risale al 27 aprile. Proprio a partire da quella data, è stata richiesta collaborazione ad alcuni sindaci del territorio: i primi cittadini hanno iniziato, via social, a diffondereI controlli su targhe e telecamere di sorveglianza, sottotraccia, si sono protratti fino al 6 maggio quando, con il ritrovamento dell’auto di Sonia, è stato allestito il campo base delle ricerche.

Partita il 20 aprile scorso

La donna, con i due figli e i cani, era partita dalla provincia di Piacenza con l’intenzione di rientrare a casa dopo pochi giorni. Rientro che non è avvenuto. Federica Obizzi, presidente dell’associazione Penelope Fvg, ha lanciato un appello rivolto “a Sonia e ai ragazzi perché si facciano vivi”, e indirizzato anche “a tutte le persone che possono averli incontrati” e ha descritto in particolare i quattro cani ai quali i ragazzi erano molto affezionati, pubblicando le loro caratteristiche anche sulla pagina Facebook dell’associazione Penelope Fvg.

Il riconoscimento degli animali

La speranza è che qualcuno possa riconoscere gli animali. Dei quattro cani uno è un grande maremmano dal pelo bianco. La descrizione dettagliata dei cani è stata diffusa anche perché “di segnalazioni come avete saputo ce ne sono state tante- ha detto Obizzi parlando con i giornalisti – ma non hanno portato a nulla“.

Lasciando il campo base il padre dei ragazzi ha dichiarato soltanto: “Chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione”.