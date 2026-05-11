Erano diretti in Friuli
Sonia e i due figli adolescenti spariti nel nulla a Piacenza: il disperato appello del padre
Gli investigatori sperano che vengano riconosciuti i quattro cani che erano con loro. L'auto è stata ritrovata
A tre settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata.
Le ricerche
Partita il 20 aprile scorso
La donna, con i due figli e i cani, era partita dalla provincia di Piacenza con l’intenzione di rientrare a casa dopo pochi giorni. Rientro che non è avvenuto. Federica Obizzi, presidente dell’associazione Penelope Fvg, ha lanciato un appello rivolto “a Sonia e ai ragazzi perché si facciano vivi”, e indirizzato anche “a tutte le persone che possono averli incontrati” e ha descritto in particolare i quattro cani ai quali i ragazzi erano molto affezionati, pubblicando le loro caratteristiche anche sulla pagina Facebook dell’associazione Penelope Fvg.
Il riconoscimento degli animali
La speranza è che qualcuno possa riconoscere gli animali. Dei quattro cani uno è un grande maremmano dal pelo bianco. La descrizione dettagliata dei cani è stata diffusa anche perché “di segnalazioni come avete saputo ce ne sono state tante- ha detto Obizzi parlando con i giornalisti – ma non hanno portato a nulla“.
Lasciando il campo base il padre dei ragazzi ha dichiarato soltanto: “Chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione”.
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