È giallo ad Anguillara: Federica Torzullo scomparsa da giorni, la Procura indaga per omicidio

Il caso

La donna 41enne non dà notizie dall’8 gennaio: indagini sul contesto familiare, sequestri e ricerche con le ruspe anche nella ditta del marito e al lago di Bracciano

È un’indagine per omicidio quella aperta dalla Procura di Civitavecchia sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio. La donna viveva ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, sul lago di Bracciano. Da giorni sembra svanita nel nulla. Gli inquirenti parlano di un «allontanamento atipico», con «aspetti che non quadrano», e concentrano le verifiche soprattutto sul contesto familiare.

Chi era Federica Torzullo

Federica Torzullo lavorava alle Poste all’aeroporto di Fiumicino. Era madre di un bambino di dieci anni e abitava in una villetta nella zona di Campo Marinaro insieme al marito Claudio, 45 anni. I rapporti tra i due, secondo quanto emerge dalle indagini, erano tesi da tempo. In paese si parlava di una separazione già in atto, vissuta sotto lo stesso tetto, e di un imminente avvio della procedura di divorzio. A giorni era prevista la prima udienza.

La denuncia e le verifiche

A presentare la denuncia di scomparsa è stato il marito, nel pomeriggio del 9 gennaio. L’uomo ha riferito ai carabinieri che la moglie sarebbe uscita di casa la mattina precedente per recarsi al lavoro, senza più fare ritorno. Nel pomeriggio, secondo il suo racconto, la coppia avrebbe dovuto partire per un fine settimana insieme ad amici e parenti. Questa versione è ora al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti avrebbero rilevato incongruenze nelle dichiarazioni rese, elementi che hanno contribuito a orientare l’inchiesta verso l’ipotesi di un femminicidio.

Claudio Torzullo è figlio dell’assessore alla sicurezza del Comune di Anguillara. Nei suoi confronti non risultano provvedimenti, ma il suo ruolo è centrale nelle verifiche in corso. I carabinieri della compagnia di Bracciano e della stazione di Anguillara hanno sequestrato l’automobile di famiglia, il telefono cellulare dell’uomo e l’abitazione dei coniugi, per consentire accertamenti tecnici approfonditi. Per tutta la mattinata, pattuglie e militari sono stati visti davanti alla villetta, sotto gli occhi dei vicini.

Le ricerche e i dubbi

Le ricerche si sono estese anche alla ditta del marito, un’area adibita a ricovero di attrezzi e mezzi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco con le ruspe, che hanno scavato a lungo nel terreno alla ricerca di eventuali elementi utili all’indagine. Alcuni dipendenti dell’azienda avrebbero riferito agli investigatori che, la mattina della scomparsa, il 45enne sarebbe arrivato al lavoro più tardi del solito. Dichiarazioni che dovranno essere riscontrate e confrontate con altri dati: dai tabulati telefonici alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Proprio le immagini rappresentano uno dei principali nodi dell’inchiesta. Secondo quanto emerge, nessuna telecamera avrebbe ripreso Federica mentre usciva di casa la mattina di venerdì. L’ultima immagine disponibile risalirebbe a giovedì sera, intorno alle 23, quando la donna sarebbe rientrata nell’abitazione. Un vuoto temporale che gli investigatori stanno cercando di ricostruire, setacciando percorsi alternativi e ridefinendo l’orario della scomparsa. Le ricerche hanno interessato anche il lago di Bracciano.

L’appello

Nel frattempo è stato diramato un appello con la descrizione della donna. È alta un metro e ottanta, pesa circa ottanta chili, ha corporatura media, capelli castani e occhi neri. Presenta un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra, e un disegno tribale sul petto. Il cellulare risulta spento. L’associazione Penelope Lazio, che segue i casi di persone scomparse, ha riferito di essere riuscita a contattare il marito, che avrebbe detto: «Non era mai successo prima d’ora che si allontanasse». L’invito resta quello di segnalare qualsiasi informazione utile al 112.