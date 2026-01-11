Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Ritrovata la bici di Annabella Martinelli, la 22enne sparita misteriosamente a Padova: l’appello di Zaia

Svanita nel nulla

Ritrovata la bici di Annabella Martinelli, la 22enne sparita misteriosamente a Padova: l’appello di Zaia

Cronaca - di Redazione - 11 Gennaio 2026 alle 13:23

«Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, scomparsa la sera del 6 gennaio. La ragazza è uscita di casa in bicicletta e da allora non si hanno più sue notizie. Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino e dalla Protezione Civile si concentrano sull’area di Teolo (PD), dopo aver rilevato segnali dal suo cellulare. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il 112. La famiglia e tutta la comunità sperano di poter riabbracciare Annabella al più presto». Il post social di domenica mattina appare sulla pagina ufficiale di Luca Zaia. Anche l’ex governatore del Veneto si è attivato per fare luce sulla sparizione della 22enne padovana.

Annabella Martinelli sparita da 5 giorni: ricerche anche con gli elicotteri

Lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo (Padova), è stata trovata una bicicletta viola abbandonata a bordo strada. I genitori, giunti sul posto, l’hanno subito riconosciuta: è quella di Annabella. Il ritrovamento ha riacceso le speranze e al tempo stesso sollevato nuove domande su dove possa essere finita la giovane e cosa sia successo nelle ore successive alla sua uscita da casa.

Tra gli elementi investigativi, è emerso un altro riscontro: una videocamera di sorveglianza ha ripreso Annabella il 7 gennaio, il giorno dopo la sua scomparsa, mentre era in sella alla stessa bicicletta viola lungo una strada del comune di Teolo. Quella sequenza — che gli inquirenti stanno analizzando — conferma che la ragazza era ancora nei paraggi almeno nelle ore successive 24 ore dopo l’ultimo contatto. Gli orari e il tratto esatto del filmato sono al vaglio degli investigatori, che cercano di incrociare tutti i dati disponibili.

Allo stato dei fatti, gli inquirenti non escludono alcuna pista: si continua infatti a valutare sia l’eventualità di un allontanamento volontario che quella di un incidente oppure di una caduta in una zona impervia. I familiari, però, mantengono la linea che la ragazza non si sarebbe mai allontanata per così tanti giorni senza avvisare.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Redazione - 11 Gennaio 2026