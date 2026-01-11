Ritrovata la bici di Annabella Martinelli, la 22enne sparita misteriosamente a Padova: l’appello di Zaia

Lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo (Padova), è stata trovata una bicicletta viola abbandonata a bordo strada. I genitori, giunti sul posto, l’hanno subito riconosciuta: è quella di Annabella. Il ritrovamento ha riacceso le speranze e al tempo stesso sollevato nuove domande su dove possa essere finita la giovane e cosa sia successo nelle ore successive alla sua uscita da casa.

Tra gli elementi investigativi, è emerso un altro riscontro: una videocamera di sorveglianza ha ripreso Annabella il 7 gennaio, il giorno dopo la sua scomparsa, mentre era in sella alla stessa bicicletta viola lungo una strada del comune di Teolo. Quella sequenza — che gli inquirenti stanno analizzando — conferma che la ragazza era ancora nei paraggi almeno nelle ore successive 24 ore dopo l’ultimo contatto. Gli orari e il tratto esatto del filmato sono al vaglio degli investigatori, che cercano di incrociare tutti i dati disponibili.

Allo stato dei fatti, gli inquirenti non escludono alcuna pista: si continua infatti a valutare sia l’eventualità di un allontanamento volontario che quella di un incidente oppure di una caduta in una zona impervia. I familiari, però, mantengono la linea che la ragazza non si sarebbe mai allontanata per così tanti giorni senza avvisare.