Mistero a Piacenza, scomparsa nel nulla una famiglia: donna, due figli e quattro cani. Lei si era licenziata

Foto: Ansa foto / LORENZO PADOVAN (7 maggio 2026)

Spariti nel nulla, una donna, due figli, quattro cani. Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento (Udine), dove per l’ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l’auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media, di cui non si hanno notizie da tre settimane. E proprio in via Monte Grappa, dov’è stata ritrovata l’auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca che al momento vede impegnati carabinieri, vigili del fuoco con uomini e droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia, volontari della Protezione civile e uomini del Soccorso alpino.

Piacenza mobilitata per la famiglia scomparsa

La donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile scorso, si era licenziata e fatta liquidare le proprie spettanze dall’azienda privata con cui collaborava. Una circostanza che potrebbe avvalorare la pista dell’allontanamento volontario, eventualità che lo stesso papà dei ragazzi – separato da una dozzina di anni dalla donna – ha ipotizzato oggi dopo essere stato raggiunto telefonicamente dalla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. A corroborare la tesi della “fuga” ci sarebbe anche l’auto di famiglia regolarmente parcheggiata a Tarcento. Al suo interno non c’era alcun indumento personale, né materiale per il campeggio che mamma e figli avevano annunciato al padre di voler frequentare. Su un possibile cambio di vettura stanno investigando i carabinieri del Comando provinciale di Udine, che stanno anche controllando le telecamere della zona per capire quando la vettura è arrivata in Friuli.