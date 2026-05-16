Sinner sta male e vomita in campo, Medvedev protesta con l’arbitro: la reazione choc del russo indigna il Foro Italico (video)

Foto: Youtube / Tennis Joy (15 maggio 2026)

Alla faccia dello stile...

Sinner sta male e l'avversario, stizzito, protesta: dopo lo sfregio di ieri sera, oggi la verità in campo

Quanto accaduto ieri sera sul Centrale del Foro Italico lo abbiamo visto praticamente tutti stando allo stadio gremito, e ai report sugli ascolti tv che danno la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner-Medvedev aver ottenuto, nell’access prime time, tra le 19.15 e le 21.51, prima dell’interruzione per pioggia, 1.789.000 spettatori e il 9,8% di share. Al netto dei picchi nella fascia successiva – con i telespettatori in attesa di capire se l’incontro sarebbe ripreso – che ha a sua volta ottenuto un ascolto notevole, con 1.425.000 spettatori e il 7.5% di share.

Sinner-Medvedev, semifinale sospesa per pioggia: il siparietto del tennista russo

Ma è quanto accaduto tra il bailamme per la pioggia scrosciante, il malessere insistente del nostro Jannik, e il rientro negli spogliatoi dei duellanti che oggi – a poco dalla ri-discesa in campo dei due semifinalisti – a far discutere. La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev che è stata sospesa a causa del maltempo riprenderà a breve: alle 15. Il match del Masters 1000 di Roma è stato infatti prima sospeso per pioggia nel corso del decisivo terzo set (con il campione azzurro in vantaggio), e poi rinviato a oggi. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner.

Uno “spettacolo” di cui avremmo fatto volentieri a meno

Ripartendo da qui, allora, come tra poco tra i due tennisti d’eccezione che scenderanno nuovamente in campo per chiudere i conti, non possiamo non considerare per lo spazio di un attimo almeno, sul fatto che non c’è solo il grande tennis sul rosso del Foro Italico, ma anche quel carattere indomito che rende Jannik Sinner un campione assoluto, capace di superare non solo gli avversari. Ma anche il proprio corpo. Il tutto: tenendo il pubblico presente e quello casalingo col fiato sospeso…

Sinner vomita, sta male e chiede aiuto. Medvedev si stizzisce e…

Sì, perché dopo un primo set letteralmente dominato, per l’azzurro è iniziato un calvario fisico inaspettato: un conato di vomito a bordo campo, davanti al suo box. Poi le gambe che non giravano più. E a favore di telecamere – e sui maxi schermi del Foro Italico – tutti hanno potuto vedere un Sinner barcollante, che ha ceduto il secondo parziale al russo, ma che nel terzo set ha riacceso la tensione, subito salita alle stelle (tanto che mamma Siglinde si è vista costretta ad abbandonare la gradinata in favore della sua canonica passeggiata distensiva e anti-stress).

A breve, oggi, la resa dei conti

Dunque, siamo sul 3-2 in suo favore, quando Jannik chiede un medical timeout per un problema alla coscia destra. Tre minuti di massaggi e smorfie di dolore riaccendono il match. Ma anche i nervi di Medvedev… Il russo infatti, fedele al suo personaggio provocatorio, è andato subito a protestare dalla giudice di sedia: secondo lui si trattava di semplici crampi – che da regolamento non prevedono lo stop dei tre minuti, se non al cambio campo –. E non di un infortunio muscolare. Alla fine, però, davanti alle spiegazioni dell’arbitro, perfino il polemico Medvedev ha dovuto incassare, replicando con un «Ok» stizzito (ma non del tutto rassegnato).

Intanto, mentre al pioggia romana si prendeva la scena, Sinner stringeva i denti, mostrando i primi, flebili, cenni di ripresa. La battaglia epica è solo rimandata. E sta per consumarsi sullo stesso campo. Tra gli stessi avversari che, immaginiamo – da fronti e comportamenti contrapposti – più agguerriti che mai. Che vinca il migliore… (Sotto il video del siparietto a bordo campo postato da Tennis Joy su Youtube).