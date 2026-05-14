Sinner spazza via Rublev e batte il record di Djokovic: 32 vittorie consecutive ai Master e semifinale a Roma

Foto: Ansa foto / ALESSANDRO DI MEO (14 maggio 2026)

Verso la vittoria....

Altro successo senza patemi. In semifinale il vincente tra Medvedev e Landaluce, sognando la finale con Darderi

Record assoluto. Battendo in due set Andrey Rublev, Jannik Sinner c’entra la semifinale a Roma(raggiungendo Luciano Darderi) ed entra nella storia. Trentaduesima vittoria consecutiva nei Master mille, record assoluto in precedenza detenuto insieme a Nole Djokovic. Un mostro.

Un’altra formalità

6-2, 6-4 il risultato finale. L’ennesima formalità per il numero uno del mondo che non ha mai messo in discussione la partita, breakando il russo sin dall’inizio. “Sono contento di affrontarlo perché vince da così tanto tempo che magari il giorno della sconfitta sarà proprio contro di me”, aveva detto Rublev. Troppo ottimismo.

“Non gioco per i record”

“Sono contento, ma sapete che non gioco per i record – ha ripetuto come un mantra Jannik a fine partita-, gioco per scrivere la mia storia e cerco di fare sempre del mio meglio”. Adesso affronterà il vincente dell’incontro tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, impegnati nella sessione serale. E anche qui è probabile che si ripeta la sfida con un russo.

Il sogno di una finale tutta italiana

Ancora una volta il numero uno del mondo non sarà da solo in semifinale. Mentre l’anno scorso c’era Lorenzo Musetti, quest’anno a fare compagnia a Sinner c’è Luciano Darderi, che ieri sera ha compiuto un capolavoro battendo a notte fonda l’astro nascente spagnolo, Jordar. In semifinale Darderi affronterà però Casper Ruud, il norvegese che parte favorito. Se ci sarà una finale tutta italiana sarà matematico riportare a casa il torneo cinquant’anni dopo l’impresa di Adriano Panatta.

Altri record all’orizzonte

Se Sinner vincesse Roma arriverebbe a sei Master consecutivi vinti, dopo Parigi Bercy 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, che già rappresentano un record. Se vince al Foro italico, diventa il secondo tennista della storia, dopo Rafael Nadal nel 2010, a vincere tutti e tre i tornei Masters 1000 su terra battuta nello stesso anno solare (Monte Carlo, Madrid e Roma). Solo Djokovic è riuscito a fare meglio nei Master, vincendone sei in un anno, traguardo che è alla sua portata. Ma ora bisogna pensare alla semifinale di sabato. Poi a domenica. E poi si vola verso Parigi.