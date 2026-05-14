Calcio, nuovo colpo di scena: il derby Roma-Lazio (e le altre 4 partite) si giocherà domenica alle 12

Foto: ansa / FEDERICO PROIETTI ( 21 settembre 2025)

Serie A

Nuovo colpo di scena, nella seria A, dopo la decisione del Tar del Lazio di lavarsi le mani sul ricorso contro la calendarizzazione del derby Roma-Lazio a lunedì sera, per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Stasera è arrivato l’ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio (e per la regola della contemporaneità le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como). Nella serata di ieri la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20.45 di lunedì. Oggi il Tar ha rinviato il caso all’avvocatura dello stato invitando le parti a trovare un accordo. L’accordo è stato raggiunto durante un vertice che si è svolto in serata in Prefettura.ù

Il derby Roma-Lazio e la questione della sicurezza

“Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio-Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio”, recita in una nota la prefettura di Roma al termine del comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani.