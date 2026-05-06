Scacco al clan Di Lauro, operazione della Dda a Napoli: arrestate quattordici persone

Foto: Ansa foto / ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT (maggio 2025)

Ciruzzo o milionario...

Sequestrato anche un ingente quantitativo di stupefacenti. Il clan è uno dei più potenti della camorra napoletana

Scacco al clan Di Lauro. A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Le indagini

Le complesse e articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante mirate attività tecniche, e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito – sotto un profilo gravemente indiziario – di documentare l’esistenza di un sottogruppo, riconducibile all’organizzazione criminale del clan “Di Lauro”, facente capo a Vincenzo Di Lauro che, “potendo agire nell’area del quartiere di Secondigliano, ma all’occorrenza anche al di fuori della stessa – spiegano gli inquirenti – è riuscito a costituire una struttura delinquenziale stabile realizzata per commettere una serie indeterminata di reati in violazione alla normativa sugli stupefacenti e ricostruire le modalità con cui il sodalizio è riuscito, in un periodo collocabile tra il 2019 e il 2020, a rifornire con svariati quantitativi di sostanze stupefacenti, provenienti presumibilmente da organizzazioni criminali albanesi, i quartieri cittadini di Secondigliano e Vasto-Arenaccia“.

Durante l’attività investigativa sono state complessivamente arrestate, quale riscontro, sei persone e sequestrare diversi chilogrammi di droga tra cocaina ed hashish.

Ciruzzu 0 milionario

Il clan Di Lauro è noto soprattutto perché legato al nome di “Ciruzzo o milionario”, lo storico soprannome di Paolo Di Lauro, fondatore e capo indiscusso del clan Di Lauro. È considerato uno dei boss più influenti della storia della camorra, capace di trasformare Secondigliano e Scampia nel centro del narcotraffico europeo. Ed è recluso al regime di 41 bis.