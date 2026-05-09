Sangue a bordo, donna presa a martellate sul bus: è grave. L’aggressore sfronda la folla e si dilegua: è caccia all’uomo

Foto: Ansa / Fabio Toni (9 maggio 2026)

Terrore in corsa

Non c’è fine allo sfregio violento e all’irruenza improvvisa senza tetto né legge. Tanto che un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in uno scenario dell’orrore a Stroncone, alle porte di Terni, dove in una giornata come tante, il sangue ha macchiato i sedili di un autobus di linea in località Santa Lucia, dove una passeggera è stata vittima di un’aggressione di inaudita ferocia.

Follia a bordo: donna aggredita a martellate su un bus nel Ternano

La vittima, una 44enne di origini marocchine, è stata colpita da un momento all’altro, e ripetutamente, con un martello. L’aggressore, che secondo le prime indiscrezioni degli investigatori potrebbe essere un conoscente della donna, ha agito con una irruenza tale da lasciare la vittima in condizioni disperate. Subito dopo il raid brutale, l’uomo è riuscito a scendere dal mezzo pubblico dileguandosi nella campagna circostante.

La vittima portata in ospedale in elisoccorso: è gravissima

I soccorsi per fortuna sono stati tempestivi: i sanitari del 118, vista la gravità della situazione e stante la pericolosità delle ferite riportate, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Santa Maria di Terni. Dove, al suo arrivo, i medici hanno provveduto a intubare immediatamente la donna per cui la prognosi, al momento, indica condizioni molto gravi.

Donna presa a martellate sul bus: aggressore in fuga

Non solo. sul luogo del brutale agguato sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno subito provveduto al sequestro dell’arma del delitto: un martello abbandonato dall’aggressore nella foga e nella furia del momento della fuga. E intanto, mentre i militari al lavoro sul caso effettuano i rilievi e i riscontri per ricostruire l’esatta dinamica e il movente del gesto, è in corso, contemporaneamente, una vera e propria caccia all’uomo in tutta la zona, con pattuglie impegnate a setacciare ogni possibile nascondiglio.

È caccia all’uomo

E sullo sfondo di questa agghiacciante vicenda si riaccendono drammaticamente i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi pubblici e della violenza di genere. Lasciando una comunità intera sotto shock, e tutti in attesa di notizie sulle condizioni della donna, e sull’arresto del fuggitivo.