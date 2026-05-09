Prato, sequestrati 60mila articoli falsi e stoffe contraffatte di Gucci: denunciato il titolare cinese

Foto: Ansa / Gdf (20/4/2026)

Maxi-sequestro della GdF

Secondo gli investigatori, qualora la merce fosse finita sul mercato, avrebbe potuto generare guadagni per circa 700mila euro. Inoltre, la procura ha disposto ulteriori verifiche tecniche sui materiali requisiti, per ottenere ulteriori prove sull'indagato

La Guardia di finanza ha eseguito un altro maxi sequestro al Macrolotto 1, in via Traversa del Crocifisso a Prato, dove hanno trovato migliaia di accessori e tessuti contraffatti. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno sequestrato circa 60mila articoli, tra cui principalmente spille e fibbie, oltre a 5mila metri di stoffa che riportavano il logo di Gucci riprodotto illegalmente. Secondo il Corriere fiorentino, il titolare dell’attività finita nel mirino delle forze dell’ordine è un cittadino cinese 57enne, originario di Wenzhou. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di commercio e introduzione di prodotti con segni falsificati.

Prato, maxi sequestro dei finanzieri al macrolotto: sequestrati 60mila articoli e stoffe Gucci false

L’investigazione è iniziata dopo una sequenza di controlli e attività di osservazione eseguite dalle fiamme gialle, che avevano visto alcuni movimenti sospetti nelle vicinanze del capannone. Nel corso dell’ispezione, sono stati reperiti materiali semilavorati e altri che erano prodotti già pronti per la vendita, creati con marchi e dettagli molto simili a quelli originali dei noti marchi di moda come Gucci, Miu Miu e Champion.

La merce avrebbe potuto generare incassi vicini al milione di euro

In base alle valutazioni degli investigatori, la merce requisita avrebbe potuto generare incassi per circa 700mila euro, dopo essere stata immessa sul mercato. Inoltre, la procura ha deciso di disporre altre analisi tecniche sui materiali sequestrati, al fine di accumulare ulteriori prove a carico dell’indagato.