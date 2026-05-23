Milano, boom di studenti stranieri: italiani in minoranza nelle classi. Sardone: “L’integrazione di sinistra sta crollando”

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C'è chi chiede il nullaosta

L’assimilazione non passa per la segregazione degli studenti stranieri in qualche contesto scolastico, specialmente se poi sono quasi costretti a dialogare solo tra loro. Come ha denunciato l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, che aveva consegnato un’interrogazione al comune di Milano: «Ci sono 35 plessi dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. Nelle 24 elementari dove gli italiani sono meno della metà ci sono ben 122 nazionalità diverse e nelle 11 medie 115. Da Quarto Oggiaro a San Siro, da Corvetto a Lorenteggio, fino in via Padova: le politiche immigrazioniste del Pd hanno prodotto, negli anni, delle vere e proprie classi ghetto a discapito dell’apprendimento».

Poi l’eurodeputata ha aggiunto: «Se è vero che il comune di Milano ha attivato dei progetti di supporto linguistico e mediazione culturale, è altrettanto vero che, se in così tante scuole bambini e ragazzini italiani si ritrovano a essere minoranza tra i banchi,c’è un grosso problema legato sia all’avanzamento del programma che all’integrazione». Insomma, la tabella di marcia sulla convivenza non sta premiando le politiche progressiste, che anzi rischiano di aumentare il divario delle relazioni giovanili.

Milano, boom di studenti stranieri e italiani in minoranza a scuola

Come ha sottolineato la vicesegretaria del Carroccio, dalle scuole primarie a quelle secondarie, c’è un problema comune: «Non è un caso se diverse famiglie si trovano costrette a cambiare istituto ai figli per evitare che restino indietro e si sentano emarginati. È assurdo sentirsi stranieri all’interno dei propri quartieri ma questo è quanto succede nella Milano della sinistra dove la multietnicità è vista solo come un valore e non anche come un freno, se non regolata, alla crescita dei più giovani». Il problema degli “alieni in patria” non è da sottovalutare e soprattutto non esiste soltanto negli istituti scolastici. Non a caso, Silvia Sardone ha concluso la sua nota specificando che «in molti quartieri, tra l’altro, l’integrazione tanto propagandata dalla sinistra sta miseramente crollando, sul modello negativo già visto in tante città europee».