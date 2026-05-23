Trump dà forfait alle nozze del figlio Don. “Ho una cosa chiamata Iran, mi dispiace ma devo restare alla Casa Bianca”

Foto: Ansa (16 luglio 2025)

Cosa c'è dietro?

Donald Trump non parteciperà alle nozze del primogenito Donald jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. Una mossa a sorpresa che ha scatenato la corsa alle ipotesi. “Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l’ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina – ha detto il presidente Usa – le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono”. Una rinuncia pesante che apre alle interpretazioni più diverse. La prima, la più scontata, è che stia per organizzare un nuovo attacco all’Iran. “Ritengo importante rimanere a Washington, alla Casa Bianca, in questo momento cruciale. Congratulazioni a Don e Bettina!”.

Trump non sarà al matrimonio del figlio con Bettina Anderson

Una strategia ‘dinamica’, un forfait dovuto a cause di forza maggiore potremmo dire. Secondo quanto riferito dalla Cnn si tratta di un’assenza prevedibile. “Questo non è un buon momento per me, per tutto ciò che riguarda l’Iran e altre cose simili”, ha detto Trump. “Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio. Ma io ho una cosa chiamata Iran”, ha ironizzato annunciando la sua assenza. Saranno nozze low profile. Un matrimonio per un gruppo ristretto di familiari e amici in una piccola isola delle Bahamas. La coppia sperava di evitare che trapelassero i dettagli del matrimonio per evitare tensioni sulla sicurezza con presidi massicci per la presenza del presidente. In un primo momento il programma era molto diverso. Per mesi negli ambienti vicini ai repubblicani si è parlato della possibilità di organizzare un matrimonio sontuoso alla Casa Bianca, ipotesi accantonata proprio a causa dell’escalation legata al conflitto in Iran. Alla fine Don e Bettina hanno scelto una formula più riservata, con misure di sicurezza rafforzate e un numero ridotto di invitati.

Nozze in forma riservata, con pochi invitati

La relazione tra il figlio del presidente Usa e la modella è diventata pubblica nei mesi scorsi. La conferma ufficiale è arrivata lo scorso dicembre 2025, quando la coppia ha iniziato a mostrarsi insieme a eventi politici e appuntamenti istituzionali. Anderson ha accompagnato più volte il figlio del presidente durante iniziative della campagna repubblicana fino all’annuncio del fidanzamento ufficiale. La sposa, cresciuta a Palm Beach, in Florida, dopo la laurea in Storia dell’arte alla Columbia University nel 2009 ha iniziato a posare come modella. Oggi si dedica prevalentemente alla sua attività di influencer e ad attività benefiche. Nel 2021 ha fondato “The Paradise Fund”, organizzazione no-profit che supporta i soccorsi in caso di calamità.