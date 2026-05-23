Atterrato a Malpensa il volo con le salme dei 4 sub italiani. Il marito di Monica: l’università ha già rimosso il suo profilo accademico (video)

Foto: Ansa (23 maggio 2026)

"Leggetevi il suo curriculum"

Ritorno a casa listato a lutto. Sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione in grotta in un atollo delle Maldive. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all’università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi.

Atterrato a Malpensa il volo con le salme dei 4 sub

Il volo volo Turkish Airlines è atterrato a Malpensa alle 13,10. Intanto continua l’indagine della procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin – sentito dagli investigatori della squadra mobile di Genova che hanno ricevuto la subdelega – avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell’università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla Mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca.

Continuano le indagini della Procura di Roma

Le indagini mirano a ricostruire l’organizzazione delle crociere, come quella organizzata a bordo della Duke of York, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti. Nei prossimi giorni gli inquirenti potrebbero sentire altre persone che si trovavano alle Maldive per cercare di fare luce sulla tragedia nella quale hanno perso la vita 5 sub italiani, nel corso di una impegnativa immersione a 60 metri di profondità nella grotta degli squali. Ieri le prime foto, scattate dall’equipe scandinava incaricata del recupero dei corpi, che ricostruiscono la possibile dinamica dell’incidente fatale.

Il dolore del marito di Monica Montefalcone: leggetevi il suo curriculum

Intanto Carlo Sommacal, il marito della biologa marina Monica Montefalcone (grande esperienza e volto noto del piccolo schermo), si è detto stanco e provato dalle polemiche di questi giorni. E ha denunciato addolorato la rimozione a tempo di record del profilo accademico della moglie dal sito dell’Università di Genova, dove insegnava. “Una fretta che io non comprendo”, ha detto intervistato dal Messaggero, ricordando che nel curriculum della ricercatrice figuravano anche i brevetti da speleosub. Quelli specifici per chi affronta immersioni complesse in ambienti chiusi come le grotte sottomarine teatro della tragedia. “Andatevi a leggere il curriculum di mia moglie. Ognuno può avere le proprie opinioni ma Monica aveva tutte le specializzazioni e i brevetti necessari. Adesso basta perché io sono a pezzi e non ce la faccio più”.