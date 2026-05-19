Italiani morti alle Maldive, recuperati due dei quattro cadaveri: Federico Gualtieri e Monica Montefalcone

Foto: Ansa foto / PHOTO, PWEBEXT, EPA (18 maggio 2026)

La tragedia

Gli altri due corpi saranno recuperati entro domani. Il governo delle Maldive dice che non sapeva nulla delle immersioni

Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive e che risultavano ancora nella grotta di Alimathà. Gli altri due corpi saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri erano stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malè dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso.Maldive, recuperati Gualtieri e Montefalcone: sub italiani morti a Vaavu. Video | TG LA7

La differenza nelle immersioni

I corpi di quattro degli italiani morti alle Maldive durante un’escursione sono stati individuati da un team di esperti subacquei nel terzo segmento della grotta di Dhekunu Kandu, che raggiunge una profondità di oltre sessanta metri. Si tratta di un ambiente molto complesso .Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recupero – Secolo d’Italia

Il governo delle Maldive: “Non sapevamo delle immersioni”

Le autorità delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei cinque sub italiani per effettuare l’immersione in cui sono deceduti. Lo ha reso noto il portavoce del Governo maldiviano, Mohammed Hussain Sharif, parlando a RaiNews 24. “La professoressa ha fatto diverse ricerche e molteplici progetti, è molto conosciuta e il governo era a conoscenza di quello che era il suo operato”, ha affermato parlando della docente Monica Montefalcone dell’Universita’ di Genova. “Ha fatto queste ricerche ogni anno negli ultimi 4 anni e questa ricerca in particolare è stata eseguita dopo una proposta che e’ stata approvata, ma la proposta di ricerca ha specificato che c’erano dei sub che sarebbero andati nell’Atollo Vaavu, ma in questa lista non ci sono i nomi di tutti i sub, in particolare dell’istruttore e della figlia della professoressa”, ha affermato Sharif.