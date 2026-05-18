Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recupero

Foto: Ansa foto / GABRIELE LE MOLI (15/05/26)

Stamani le nuove ricerche

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Nella mattinata erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team esperto costituito da tre sommozzatori finlandesi.

Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e quattro i sub italiani, rimasti dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu, a seguito dell’immersione condotta dai soccorritori. Da giovedì infatti solo il corpo di una delle vittime, Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell’incidente, mentre mancavano ancora all’appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. Stamattina erano riprese le ricerche dopo 2 giorni di stop seguiti alla morte, nell’operazione, di un sub esperto della Guardia costiera delle forze maldiviane.

La conferma della Farnesina e il post delle Forze di Difesa nazionali

Pochi minuti dopo la notizia dell’individuazione delle salme da parte di fonti locali, è arrivata anche la conferma da parte del Ministero degli Esteri. Le cause della morte sono ancora da chiarire.

Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno poi annunciato su X il ritrovamento grazie a «un’operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e da sommozzatori stranieri». Le salme sono state localizzate ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. Pertanto, come riportano i media locali «nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori immersioni per recuperare i corpi» hanno fatto sapere le Maldives National Defence Force (Mndf).

Legale Gualtieri: il recupero corpi inizierà domani

Subito dopo aver appreso la notizia le agenzie di stampa italiane, a partire dall’Agi e dall’Ansa, hanno contattato il legale della famiglia di Federico Gualtieri che ha confermato i contatti: «Di prima mattinata ci ha chiamato l’ambasciata, dicendo che erano stati individuati i corpi. Ci hanno detto individuato al plurale, dovrebbe significare tutti» ha detto all’Ansa. «L’ambasciata ci ha informato questa mattina presto in via riservata. Secondo quanto ci è stato riferito le operazioni di recupero inizieranno domani» ha aggiunto l’avvocato Antonello Riccio interpellato dall’agenzia Agi.