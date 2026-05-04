Il Pd scommette sulle candidature bengalesi, ma il sondaggio lo gela: bocciatura quasi totale

Foto: Facebook (Aprile 2026)

Idea che fa discutere

La rilevazione del Secolo d’Italia segnala un rifiuto quasi compatto verso scelte percepite come settoriali nella selezione dei candidati. Resta marginale il sostegno a un modello fondato su appartenenze specifiche, mentre emerge la richiesta di rappresentanza più ampia

Il risultato è netto e non lascia margini interpretativi: il 95,2% dei partecipanti al sondaggio settimanale del Secolo d’Italia considera “una scelta sbagliata”, perché costruita in maniera ghettizzante, la presenza di candidati espressione diretta della comunità bengalese nelle liste del Partito democratico, come nei casi di Venezia e Torpignattara. Solo il 2,7% si dichiara favorevole, mentre un ulteriore 2,1% non esprime un’opinione.

Il quesito posto agli utenti era chiaro: valutare se tali candidature rappresentino un passo verso l’integrazione o un rischio di frammentazione sociale. La risposta, per ampiezza e compattezza, indica una posizione largamente critica.

Pd ma che fai?

La quota prevalente degli intervistati si riconosce nell’affermazione: “È una scelta sbagliata. Prima bisogna assicurarsi che chi si candida rappresenti davvero tutti e condivida valori e regole del Paese”. Una posizione che richiama un principio di rappresentanza generalista, non circoscritta a specifiche comunità.

Minoritaria la visione opposta, riassunta nella formula: “È giusto aprire a tutti. La politica deve rappresentare una società più plurale”. Un orientamento che resta residuale e non incide sull’equilibrio complessivo del sondaggio.

Il contesto politico

Il tema si inserisce in un dibattito più ampio sulla selezione della classe dirigente e sul ruolo delle identità culturali nella rappresentanza politica. Negli ultimi mesi, alcune scelte del Partito democratico hanno evidenziato una strategia che punta su candidati radicati in specifiche comunità di origine straniera, specialmente bengalese, che per come è stata impostata hanno finito per alzare steccati più che favorire integrazione. Lo si è visto a Venezia prima, a Torpignattara poi.

Tale impostazione, secondo i dati raccolti, non trova riscontro positivo tra il pubblico che ha partecipato alla rilevazione. Il risultato suggerisce una diffidenza verso modelli percepiti come segmentati, in cui la candidatura viene associata a un bacino elettorale definito su base etnica o culturale con una frattura rispetto alla comunità cittadina e nazionale.

Tendenze e interpretazioni

Il divario tra le opzioni indica una tendenza consolidata: prevale l’idea che la rappresentanza politica debba fondarsi su criteri condivisi e trasversali, piuttosto che su appartenenze specifiche così rimarcate da arrivare a una campagna elettorale nella lingua d’origine. Non emergono segnali di equilibrio o di polarizzazione, ma piuttosto una convergenza ampia su una linea critica.

Rispetto a precedenti rilevazioni su temi analoghi, il dato conferma un orientamento già visibile, rafforzandolo in modo significativo. La componente favorevole all’apertura indiscriminata rimane stabile su livelli molto bassi.

Il sondaggio non esaurisce il confronto, ma fotografa una fase precisa del dibattito. Le scelte della sinistra, in particolare sul terreno delle candidature, continuano a rappresentare un indicatore sensibile del loro straniamento dalla realtà.