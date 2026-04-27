Venezia, il Pd punta sui candidati bengalesi: santini elettorali nella loro lingua e voto «in nome di Allah»

Foto: Facebook (aprile 2026)

In Laguna come a Dacca

FdI: «Nulla contro l'integrazione, ma questa lista, per come si presenta, sembra il riconoscimento di fatto di una separatezza, messa in piedi da una comunità che cerca di rappresentare se stessa e non la città di Venezia»

Sono sei i candidati bengalesi che il Partito Democratico ha presentato nelle sue liste per le comunali di Venezia, dove ha candidato come sindaco il suo segretario regionale, Andrea Martella. I candidati sono Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Favaro Veneto. La comunità bengalese è una delle più numerose a Venezia e da tempo chiede e si sta impegnando, raccogliendo fondi come durante la festa di fine Ramadan, per la costruzione di una moschea a Mestre che dovrebbe sorgere sul terreno di un’ex falegnameria in via Giustizia.

Speranzon: “Un’operazione strumentale”

“Nulla contro l’integrazione, ma questa lista, per come si presenta, sembra il riconoscimento di fatto di una separatezza, messa in piedi da una comunità che cerca di rappresentare se stessa e non la città di Venezia”. Lo dice all’AdnKronos, Raffaele Speranzon senatore veneziano di Fratelli d’Italia, commentando la locandina con i candidati di origine bengalesi che il partito democratico candida alle prossime comunali della città lagunare.

“Se le persone vogliono integrarsi e diventare nostri cittadini, nel percorso della legge-dice Speranzon-, non ci sono problemi, ma i problemi nascono invece se se si vuole solo rivendicare la propria diversità, di costumi, usanze e tradizioni che a volte confliggono con quello che caratterizza invece la nostra cultura, la nostra identità”.

“Vogliono solo i loro voti”

“Vogliono cercare di avere il voto di tutta la comunità dei bengalesi presenti nel territorio-continua l’esponente di FdI-. Mentre noi pensiamo che le comunità possano avere tante sensibilità, che tra l’altro non credo possano essere ben rappresentate dal Pd, che su alcuni temi, come la famiglia, i diritti Lgbt, le adozioni, l’utero in affitto, si fa portatore di idee radicalmente diverse proprio da quelle della comunità che vorrebbero rappresentare”. “Il rispetto del valore del ruolo della donna – avverte Speranzon – per noi non è negoziabile, ci sono concezioni della donna lontane anni luce dai principi della nostra Costituzione. Vorrei capire come faranno le donne del partito democratico a condividere la loro lotta politica con chi quei principi li nega”.

La Lega: “Nei santini invocano il voto in nome di Allah”

“La caccia all’ultimo voto con scritte in lingua bengalese alle elezioni amministrative di Venezia, ormai non ha più remore. L’uso di riferimenti confessionali (“nel nome di Allah” vota Pd) in un contesto politico solleva dubbi sull’opportunità di mescolare fede e istituzioni”. Lo dice all’AdnKronos, Brunello Riccardo, consigliere uscente, candidato alle amministrative di Venezia Mestre nella lista Lega, con riferimento alla lista con candidati bengalesi del Pd a Venezia.