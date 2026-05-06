Tre i morti finora
Hantavirus crociera, la Spagna accoglierà la nave: l’arrivo è previsto entro quattro giorni
Disposta l'evacuazione di altre due persone infette. L'imbarcazione in viaggio verso le Isole Canarie+ Seguici su Google Discover
“La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”. Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di hantavirus. I dettagli del protocollo sono in via di definizione con Organizzazione mondiale della sanità e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc e verranno resi noti tempestivamente insieme agli aggiornamenti sull’attuazione del piano, ha aggiunto il dicastero spagnolo.
Disposta l’evacuazione da Capo Verde di persone infette
Sempre ieri sera è stata anche disposta l’evacuazione via Capo Verde (dove la nave era ferma a seguito del rilevamento del focolaio), delle 3 persone sintomatiche presenti a bordo, consentendo alla nave di raggiungere le Isole Canarie, dove arriverà entro “3-4 giorni”, secondo Madrid.
Morte tre persone sinora
L’infezione ha già provocato il decesso di 3 persone, una coppia olandese e una donna tedesca. La nave, battente bandiera olandese, era in navigazione da Ushuaia, in Argentina, verso l’arcipelago di Capo Verde, al largo della costa occidentale dell’Africa, quando si è scoperto il contagio ed era ancorata da domenica vicino al porto di Praia, la capitale di Capo Verde, con 88 passeggeri e 59 membri dell’equipaggio di 23 nazionalità diverse. I tre casi sospetti a bordo (un paziente è già ricoverato in terapia intensiva da giorni in Sudafrica) si è deciso di farli sbarcare al porto di Praia, per poi essere trasportati in ambulanza all’aeroporto, da dove saranno evacuati, come ha dichiarato martedì all’Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell’Oms a Capo Verde.