Hantavirus crociera, la Spagna accoglierà la nave: l’arrivo è previsto entro quattro giorni

Foto: Ansa foto / A/ELTON MONTEIRO (4 maggio 2026)

Tre i morti finora

Disposta l'evacuazione di altre due persone infette. L'imbarcazione in viaggio verso le Isole Canarie

“La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”. Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di hantavirus. I dettagli del protocollo sono in via di definizione con Organizzazione mondiale della sanità e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc e verranno resi noti tempestivamente insieme agli aggiornamenti sull’attuazione del piano, ha aggiunto il dicastero spagnolo.

Disposta l’evacuazione da Capo Verde di persone infette

Sempre ieri sera è stata anche disposta l’evacuazione via Capo Verde (dove la nave era ferma a seguito del rilevamento del focolaio), delle 3 persone sintomatiche presenti a bordo, consentendo alla nave di raggiungere le Isole Canarie, dove arriverà entro “3-4 giorni”, secondo Madrid.

Morte tre persone sinora

L’infezione ha già provocato il decesso di 3 persone, una coppia olandese e una donna tedesca. La nave, battente bandiera olandese, era in navigazione da Ushuaia, in Argentina, verso l’arcipelago di Capo Verde, al largo della costa occidentale dell’Africa, quando si è scoperto il contagio ed era ancorata da domenica vicino al porto di Praia, la capitale di Capo Verde, con 88 passeggeri e 59 membri dell’equipaggio di 23 nazionalità diverse. I tre casi sospetti a bordo (un paziente è già ricoverato in terapia intensiva da giorni in Sudafrica) si è deciso di farli sbarcare al porto di Praia, per poi essere trasportati in ambulanza all’aeroporto, da dove saranno evacuati, come ha dichiarato martedì all’Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell’Oms a Capo Verde.