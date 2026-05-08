Garlasco, il duello delle difese: i legali di Stasi puntano su revisione e sospensione della pena, quelli di Sempio negano la svolta

Foto: Ansa / Paolo Torres e Michele Lapini (maggio 2026 e febbraio 2025)

Tutto al vaglio

«Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi». La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul 38enne amico di Marco Poggi che è accusato del delitto del 13 agosto 2007, con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Un omicidio efferato, per cui come noto Alberto Stasi sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione (fine pena, al netto degli sconti, previsto per il 22 ottobre 2028). Il caso Garlasco torna a dividere l’opinione pubblica e a dividersi tra aule giudiziarie e nuove verità investigative, con le difese dei due principali indagati che muovono passi decisi su binari opposti.

Garlasco, le difese di Stasi e Sempio in prima linea in direzioni opposte

Giada Bocellari e Antonio De Rensis, gli avvocati di Stasi – che ha saputo della svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco mentre era al lavoro in semilibertà, in un azienda privata nel centro di Milano – si esprimono sull’ipotesi di revisione del processo. La Procura di Pavia ha reso noto che provvederà a inoltrare alla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni «l’atto contestato all’indagato nel corso del suo interrogatorio del 6 maggio illustrativo e riassuntivo dei nuovi elementi probatori, raccolti a seguito della riapertura delle indagini 2016-2017, per l’eventuale esercizio di ogni sua prerogativa».

«In Alberto una speranza sempre crescente, ma piedi per terra»

«Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma anche un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto. Consapevole altrettanto che questa è un’indagine seria, e che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione», spiega De Rensis, intervenuto a Ignoto X su La7. E conclude: «Poi osserveremo con grande rispetto ciò che si autodeterminerà di fare il procuratore generale Nanni».

Il fronte Stasi procede a passi cauti verso la libertà?

Non solo. Ora, con gli atti alla Procura generale per lo studio della eventuale revisione, Bocellari e De Rensis stanno valutando la possibile richiesta di una sospensione della pena: «Prima lo escludevamo per non aggiungere carico emotivo ad Alberto. Ma ora, se ci fosse un quadro solido, potremmo richiederla».

Dalla trincea di Sempio, la difesa nega la svolta su movente e video

Così, mentre l’obiettivo primario del fronte legale di Stasi è duplice: utilizzare i nuovi elementi probatori raccolti contro Sempio per scardinare il giudicato e valutare la richiesta di sospensione della pena, facendo leva sulla serietà di un’inchiesta che disegna uno scenario radicalmente alternativo, dalla trincea di Sempio la strategia del pool difensivo è di tutt’altro segno. Al centro delle contestazioni ci sono gli ormai arcinoti “soliloqui” registrati in auto, dove Sempio farebbe riferimento a una pendrive contenente video intimi di Chiara e Alberto, indicandola come possibile movente.

«Fin dal 2009 era noto ci fosse una pendrive»

L’avvocato Liborio Cataliotti, ospite di Dentro la notizia, bolla però l’intercettazione come priva di gravità: «Fin dal 2009 era noto che ci fosse una pendrive decisiva». Secondo la difesa, Sempio non stava confessando segreti, ma commentando notizie, video e podcast già ampiamente circolati su blog e media mesi prima dell’intercettazione.

«È paradossale – sostiene Cataliotti – pensare che un soggetto, sapendo di essere intercettato, fornisca le prove contro se stesso». Mentre sul movente sessuale, per come lo ha rappresentato il suo assistito nel soliloquio, «se ne parlava in più blog risalenti ad almeno un mese prima dell’intercettazione – precisa il legale –. Per il quale i due temi – video e movente appunto – «erano già stati posti (dalla stampa, ndr) esattamente nei termini nei quali parla Andrea Sempio», precisa il difensore che fa un appello alla prudenza.

Ma nell’inchiesta su Sempio non ci sono solo intercettazioni…

Ma non è solo questione di intercettazioni. Nell’inchiesta, a Sempio sono stati sequestrati diversi oggetti: sette agende, svariati quaderni e appunti scritti a mano. Note scritte che si aggiungono a quelle sequestrate al padre Giuseppe e alla madre Daniela Ferrari, ma anche alla comitiva di amici di Sempio e Marco Poggi, insieme a dvd e cd musicali, cellulari e pendrive. Tra le cose sequestrate ai genitori c’è «una nota del Nucleo investigativo di Milano, datata 7 luglio 2020 in fotocopia, con timbro di ricezione della Procura di Pavia del 9 luglio 2020 con un appunto scritto: “Già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell’omicidio”».

E ancora. Nell’elenco compare anche la trasmissione Le Iene del 16 marzo 2025, puntata in cui compare un presunto testimone. In particolare il sequestro riguarda una cartella denominata Garlasco contenente tre sottocartelle denominate Export, Giorno 1 e Giorno 2. «All’interno delle predette cartelle vi sono file audio e video per un totale di 57 file con 36,5 gigabyte di dimensione totale‘.

L’intreccio con l’inchiesta bresciana sulla presunta corruzione per l’arhciviazione di Sempio

Non solo. Tra gli atti, ci sono diverse decine di intercettazioni legate all’inchiesta bresciana sulla presunta corruzione per ottenere l’archiviazione della posizione di Sempio. Si tratta di intercettazioni che riguardano il filone che vede indagati a Brescia il padre Giuseppe e l’ex pm Mario Venditti. L’indagine era nata dal cosiddetto pizzino «Venditti gip archivia per 20-30 euro» e, secondo indiscrezioni, a breve verrà chiusa.

Intanto, sullo sfondo di tutto, restano gli irremovibili dubbi della famiglia Poggi sull’inchiesta bis e il nuovo possibile corso della verità sull’omicidio di Chiara. E la posizione di Marco Poggi, fratello della vittima, definito «ostile» dagli inquirenti e in costante difesa d’ufficio dell’amico Andrea che, per chi indaga, avrebbe portato a una “modificazione” dei ricordi dopo 18 anni.