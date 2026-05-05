Espulso il nigeriano molestatore segnalato da Fuori dal Coro. Ferro: “Siamo con le forze dell’ordine”

Foto: Ansa foto / RICCARDO ANTIMIANI (Dicembre 2025)

Dopo il servizio su Rete 4

La trasmissione di Retequattro aveva segnalato la pericolosità sociale dell'uomo. La soddisfazione del sottosegretario agli interni

È stato espulso dal territorio di Catanzaro il cittadino extracomunitario che molestava e aggrediva i passanti e la cui storia era stata raccontata da Fuori dal Coro. Il provvedimento è stato disposto dalla Questura del capoluogo calabrese. Già attenzionato dalle forze dell’ordine per diversi episodi che lo avevano visto protagonista in negativo, è stata la Questura di Catanzaro a garantirlo alla giustizia, provvedendo al suo trasferimento in Puglia. Presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

La soddisfazione di Wanda Ferro

“Desidero esprimere il mio plauso al Questore Giuseppe Linares e a tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro per la tempestività e la professionalità dimostrate nell’adozione del provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo manifestato comportamenti molesti e aggressivi. Si tratta del soggetto al centro di un servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro, che aveva acceso i riflettori su una situazione di evidente criticità”. È quanto afferma il sottosegretario all’interno, Wanda Ferro.

“Istituzioni sempre presenti”

Per Wanda Ferro, “l’intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettività. Allo stesso tempo, questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini. Segnalare, denunciare, non sottovalutare comportamenti molesti o aggressivi è un dovere civico che consente alle forze dell’ordine di intervenire in modo ancora più efficace e tempestivo”. «La sicurezza si costruisce insieme: con istituzioni attente e presenti, ma anche con una comunità vigile e responsabile. In questo caso è stato prezioso anche il contributo degli organi di informazione. Il Governo – conclude il sottosegretario Wanda Ferro – continuerà a sostenere con determinazione il lavoro delle forze di polizia, rafforzando gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, a tutela dei cittadini e della legalità”.