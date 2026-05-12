Caos Stadio Olimpico, tra derby e finale di tennis: cinque partite rischiano di slittare a lunedì

Foto: Ansa foto / FEDERICO PROIETTI (Settembre 2025)

L'ingorgo a Roma

La sicurezza romana e la necessità della contemporaneità nella corsa Champions alla base della scelta.

Caos campionato o meglio caos Champions League. Il derby di Roma che si gioca domenica prossima e che coincide con la finale degli internazionali di tennis mette a rischio ben cinque partite. Che si sarebbero dovute giocare alle 12,30 di domenica ma che rischiano di slittare a lunedì 18 maggio, con orario ancora tutto da verificare.

La contemporaneità e il derby

Il regolamento del campionato prevede che negli ultimi due turni, per garantire la regolarità, le squadre coinvolte negli stessi obiettivi di classifica giochino allo stesso orario. La sconfitta del Napoli contro il Bologna ha portato a cinque (oltre ai partenopei, la Juventus, il Milan, la Roa e il Como) le compagini interessate al piazzamento in Champions (saranno tre oltre all’Inter campione d’Italia). Il problema è che domenica sono previsti in contemporanea sia Roma-Lazio che la finale degli Internazionali di Roma di tennis (con buone probabilità che ci sia un italiano…) a pochi metri dall’Olimpico, nello stesso complesso sportivo. La finale è prevista per le 17, ma l’ingorgo di persone (oltre 70mila all’Olimpico e ventimila al Foro Italico) non rende possibile organizzare i sistemi di sicurezza (considerando anche la prevenzione degli incidenti tra i tifosi delle due squadre calcistiche).

La soluzione

Il comitato di sicurezza romano deciderà oggi cosa fare. Se riterrà, come appare probabile, ingestibile la situazione, tutte e cinque le partite potrebbero essere spostate direttamente a lunedì. A meno che non si decida di fare slittare l’inizio della finale di tennis alle 19, cosa però improbabile, anche in relazione ai diritti televisivi venduti.

Gli algoritmi sbagliati

Sarebbe bastato inserire in fase di calendario, la scorsa estate, un’aggiunta agli algoritmi evitando che il derby capitolino si svolgesse la settimana degli internazionali di tennis. Un errore che pesa come un macigno oggi e che coinvolge altre quattro città. Le altre partite interessate sono Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Genoa-Milan e Como-Parma. Insomma, il calcio italiano non smette mai di fare pasticci. A ogni livello.