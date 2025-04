Derby Lazio-Roma, scontri tra tifosi a Ponte Milvio: assalti alla polizia, ferito un agente (video)

Calcio e violenza

Tensioni, con lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal derby all’Olimpico fra Lazio e Roma. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500 tifosi romanisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il gruppo ha lanciato bottiglie e oggetti contro gli agenti che sono comunque riusciti ad arginare l’azione e a rimandare indietro i tifosi. Negli stessi momenti, un gruppo di alcune centinaia di ‘supporters’ della Lazio ha raggiunto Ponte Milvio e ha attaccato i poliziotti, che hanno risposto anche con l’utilizzo di idranti. Un agente è rimasto ferito.

Durante gli scontri con la polizia, i cassonetti sono stati rovesciati, così come sedie e tavolini dei locali della zona. Le forze dell’ordine, in assetto antisommossa, hanno anche lanciato lacrimogeni. Scene di guerriglia che hanno spaventato chi si trovava in quel momento in zona Ponte Milvio. In molti casi i genitori si sono chiusi, con i bambini piccoli, terrorizzati, in locali e pizzerie per sfuggire al caos. Tra via Pinturicchio e via Giulio Romano un semaforo è stato divelto. Petardi, invece, sono stati fatti esplodere all’altezza di Ponte Milvio. La polizia, intervenuta subito, ha fatto disperdere la folla riportando la situazione alla calma. Durante i controlli, invece, sono già stati sequestrati alcuni bastoni attorno all’Olimpico.

Derby Lazio-Roma, gli scontri e il piano di sicurezza

Nel piano tecnico messo a punto l’area è stata divisa in due. La zona gialla, per i romanisti con accessi da ponte Duca d’Aosta e ponte della Musica, e quella blu, per i laziali con accesso da ponte Milvio. Tutti gli impianti di videosorveglianza dell’impianto sportivo e in strada sono stati “proiettati al massimo regime di funzionalità per offrire un supporto elettronico agli operatori delle forze di polizia che sono impiegati in campo” spiega la questura. Sin dalle prime ore di ieri mattina sono scattate le bonifiche di tutte le aree di pertinenza dell’impianto sportivo, “al fine di intercettare e neutralizzare eventuali strategie controindicate tese all’occultamento di strumenti e/o oggetti atti ad offendere. Nella medesima direzione, tutti gli impianti di videosorveglianza dell’impianto sportivo nonché urbani ritenuti di interesse sono stati proiettati al massimo regime di funzionalità per offrire un supporto elettronico agli operatori delle forze di polizia che saranno impiegati in campo”.