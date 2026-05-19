Garlasco, il mistero della pesca mangiata da Chiara Poggi: il nocciolo mai trovato

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Le nuove indagini

L’ultimo mistero, svelato oggi da Il Giornale, riguarda un frutto, una pesca, che sarebbe stata mangiata da Chiara Poggi la sera prima del delitto di diciannove anni fa, nella cucina della villetta di Garlasco. La scoperta sarebbe stata fatta dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha scongelato il contenuto gastrico dello stomaco e l’ha passato al setaccio con il microscopio elettronico. “L’insieme dei caratteri osservato nel campione in esame» scrive nella consulenza medico-legale richiesta dalla Procura di Pavia, appare coerente con l’epidermide di una drupacea pubescente e tra le specie comuni appare suggestiva l’ipotesi della pesca (Prunus persica)”, è scritto negli atti. E “Il Giornale” spiega: “Per Cattaneo il contenuto gastrico non ancora del tutto digerito, evidenza che ha portato l’anatomopatologa a stabilire che Chiara non può essere morta prima di almeno mezz’ora dalla colazione e non oltre le due, contiene materiale e in particolare amidi coerenti con le peculiarità dei cereali Kellogg’s Special K e di prodotti da forno generali (biscotti semplici tipo i Saiwa), insieme ad un frustolo (pezzetto) di frutto, probabilmente pesca”.

Chiara Poggi e il giallo della pesca e del nocciolo

A questo punto la domanda sorge spontanea; dove è finito il nocciolo? “Perché in casa l’osso del frutto non è stato trovato e non ci sono dubbi che Chiara non abbia mangiato quel nocciolo, altrimenti il nucleo legnoso sarebbe stato rinvenuto nello stomaco…”, L’ipotesi è che l’assassino di Chiara in cucina, dove avrebbe aperto proprio il cassetto in cui erano posizionati i sacchetti dell’immondizia, lasciando così la goccia di sangue 61 sul mobiletto e dopo essersi lavato, avvolgere l’arma insanguinata nei due teli spariti da casa Poggi, inserendo tutto in una busta, in cui potrebbe aver raccolto anche qualcosa dal tavolo della cucina, forse anche il nocciolo della pesca mangiata da Chiara.

La cucina del delitto ricostruita in 3D