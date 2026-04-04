Tragico incidente sulla Tuscolana a Roma: vittime una donna e un ragazzino di sedici anni

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Sangue sulle strade

Un frontale con una 500 fatale. Tre i feriti. Indaga la polizia municipale. C'è allarme sulla sicurezza stradale in città e in provincia dopo i dati sui decessi

Tragico incidente a Roma, con due morti nel venerdì santo. A perdere la vita nell’incidente avvenuto alle 23 di ieri in via Tuscolana, all’altezza di via Antonino Anile, sono stati una donna di 50 anni alla guida di una Fiat Punto e un ragazzo di 16 anni a bordo di una Fiat 500. Sono invece rimaste ferite le due passeggere a bordo della Punto, figlie della vittima, una ventenne e una undicenne, trasportate al Policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente della 500, italiano di 19 anni, trasportato al Policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che ha in carico le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Tre i feriti

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco con la squadra 21A del distaccamento di Frascati e il personale del 118. I soccorritori nulla hanno potuto per salvare la vita alle due persone. Tre i feriti, le due passeggere a bordo della Punto, figlie della vittima, una 21enne e una di 11 anni, trasportate al policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente della 500, italiano di 19 anni, portato in ambulanza al policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

33 morti in provincia di Roma da inizio anno

Un’ennesima tragedia stradale che segue di poche ore un altro incidente dall’esito mortale, avvenuto all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma quando un uomo è stato investito. Due le persone rimaste ferite, i conducenti di un furgone e di un’auto che si sono trovati davanti la vittima sulla corsia di emergenza dell’A90. Sono ben 33 le vittime della strada – a Roma e provincia – in questi primi tre mesi del 2026. Un dato allarmante che dovrebbe far riflettere sulla sicurezza stradale nella Capitale.