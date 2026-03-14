Tragedia nel Cilento, fidanzatini precipitano con l’auto in un dirupo: morti sul colpo

Incidente casuale?

Tragedia nella notte in provincia di Salerno, nel Cilento: auto è finita in un dirupo a picco sul mare e sono morti sul colpo due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati – lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum – sono stati sbalzati dall’auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo.

Michele Pirozzi e Maria Magliocco, avevano 29 e 24 anni. Michele viveva a Capaccio Paestum e lavorava nell’azienda agricola di famiglia, situata in località Sabatella. Accanto a lui, da alcuni mesi, c’era Maria Magliocco, era originaria di Pisciotta ma viveva a Capaccio Paestum, dove era residente.

Complesse le operazioni di recupero delle due salme, con le ricerche che erano state attivate via terra e via mare, con carabinieri, guardia costiera, manche Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore, i due corpi sono stati individuati e recuperati. Sul grave incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe perso il controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. L’auto, completamente distrutta e ferma a ridosso dell’acqua, è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportate da un’autogru arrivata da Salerno. In volo sull’area anche un elicottero del servizio di elisoccorso. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dello strapiombo e del buio, che hanno reso impossibile raggiungere il veicolo via terra. I soccorritori hanno operato per diverse ore sia dal mare sia dall’alto per individuare i due corpi tra gli scogli. Il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, un furgone Citroën Jumper, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118.