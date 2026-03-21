Incidenti stradali mortali a Roma e Milano: tre giovani perdono la vita. Uno aveva 17 anni

Indagini in corso

Tutto accade nella notte. nella capitale un ragazzo alla guida della sua microcar ha impattato contro una Toyota Yaris. Nel capoluogo lombardo una moto con due giovani si schianta contro un taxi. In corso accertamenti

Ancora sangue sulle strade italiane nella notte, ancora giovanissime le vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto a Roma sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Poco prima delle 2.00, all’altezza del chilometro 12.600 dell’arteria stradale capitolina che collega il centro al litorale romano un Giacomo Bracaletti di 17 anni alla guida di una minicar Ligier è deceduto dopo lo scontro con una Toyota Yaris: Alla guida dell’auto un 53enne italiano, trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Ferito ma non in gravi condizioni invece l’altro passeggero della microcar, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio. Effettuati dai sanitari gli accertamenti tossicolosici e alcolemici. Impegnati nei rilievi, per ricostruire la dinamica, gli agenti della Polizia Locale.

Moto si schianta contro un taxi a Milano

E a distanza di poche ore a Milano altro incidente mortale. Nell’impatto sono morti una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23. Si è trattato di un taxi contro con cui i due giovani in moto sono schiantati. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 all’angolo tra viale Campania e viale Corsica. Il taxi, guidato da un 61enne milanese, arrivava dal centro e stava percorrendo corso XXII Marzo. La moto, condotta da un 23enne di Capannori (Lucca), con a bordo una ragazza appena ventenne di Locate di Triulzi (Milano), arrivata all’incrocio – secondo i primi rilievi della Polizia locale – avrebbe proseguito la marcia, nonostante il semaforo rosso. A quel punto lo schianto, tanto forte che il taxi si è ribaltato e arrestandosi in viale Corsica. Il pm ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e dei caschi indossati dai due ragazzi, trovati in arresto cardiaco dai soccorritori del 118 e morti sul posto. Il tassista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico. Le indagini sull’incidente mortale sono affidate alla Polizia locale di Milano.