Omicidio a Napoli, ventenne ucciso in strada da due persone in scooter: si cerca il movente

Esecuzione fredda

L’episodio si è consumato con una freddezza che lascia ipotizzare un’azione premeditata

Un giovane di 20 anni è stato ucciso nella mattinata a Napoli, al quartiere Ponticelli, in via Carlo Miranda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso colpi di arma da fuoco che avrebbero ferito il giovane al torace. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania dove è deceduto poco dopo. ll ragazzo si chiamava Fabio Ascione.

La dinamica del delitto

L’episodio si è consumato con una freddezza che lascia ipotizzare un’azione premeditata. Gli aggressori hanno approfittato della rapidità garantita dal mezzo a due ruote per colpire il bersaglio e fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane ucciso a Napoli è caduto al suolo davanti agli occhi dei presenti, in un’area solitamente frequentata da avventori e residenti. La rapidità dell’azione ha reso difficile un intervento immediato per soccorrere la vittima, le cui ferite sono apparse sin da subito gravissime.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti tempestivamente gli inquirenti per isolare l’area e dare inizio ai rilievi della scientifica. Si lavora alacremente per ricostruire l’esatta traiettoria dei colpi e per recuperare i bossoli lasciati sull’asfalto, elementi fondamentali per definire il calibro dell’arma utilizzata durante questo omicidio a Napoli. Al vaglio delle autorità ci sono anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, che potrebbero aver catturato i volti degli assalitori o la targa dello scooter utilizzato per il delitto.

Una vera e propria esecuzione

Quella di oggi è stata una vera e propria esecuzione e per questo gli inquirenti indagano sulla vita di Fabio Ascione. La spregiudicatezza dimostrata dagli esecutori, capaci di agire in pieno giorno e in prossimità di un esercizio commerciale, evidenzia una tensione crescente sul territorio partenopeo. Si cerca di capire se è un omicidio legato a fatti di criminalità o a una sorta di vendetta personale.