La camorra torna a uccidere a Napoli: assassinato un uomo vicino al clan Nuvoletta
L'agguato è avvenuto a Marano nell'hinterland della città. Si indaga sugli affari del clan
Agguato in strada e in pieno giorno a Marano di Napoli: ucciso uomo vicino al clan Nuvoletta. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in corso Europa per la segnalazione di esplosione colpi d’arma da fuoco. Sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. I killer si sarebbero avvicinati a una automobile e avrebbero esploso diversi colpi di pistola. In corso le indagini dei carabinieri.
La vittima
A morire, Castrese Palumbo, 79 anni, diversi precedenti alle spalle. I carabinieri della Compagnia di Marano Di Napoli sono intervenuti in via Svizzera, angolo Corso Europa. All’interno di una Toyota Yaris, lato guida, è stato rinvenuto il cadavere del 79enne, già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da confermare, pare che ignoti poco prima abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali hanno colpito alla testa l’uomo. Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro 9.
Il clan Nuvoletta alleato con la mafia siciliana
L’omicidio Siani
Il clan è tristemente noto per il coinvolgimento nell’uccisione del giornalista Giancarlo Siani nel 1985, deliberata in risposta alle sue inchieste sui rapporti tra politica e criminalità locale.
Gli affari della famiglia
Il clan mantiene un ruolo centrale nell’importazione di droga (cocaina e hashish). Recenti indagini hanno evidenziato una cooperazione con il clan Contini per il traffico di oltre 2.000 kg di cocaina dalla Colombia. Tuttavia, in procedimenti paralleli per traffico verso Sicilia e Calabria, alcuni esponenti tra cui Filippo Nuvoletta sono stati assolti nel novembre 2025 dopo processi decennali.
Nel giugno 2025, l’operazione “Moby Dick 2” ha smantellato un’organizzazione dedita a una maxi-evasione dell’IVA e al riciclaggio. L’inchiesta ha coinvolto i figli del boss Ciro Nuvoletta e ha rivelato un giro d’affari con oltre 400 società coinvolte e circa 520 milioni di euro evasi.
La Direzione distrettuale antimafia ritiene che la famiglia Nuvoletta sia molto attiva anche nel settore caseario e nelle agromafie.
