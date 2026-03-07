La camorra torna a uccidere a Napoli: assassinato un uomo vicino al clan Nuvoletta

Aveva 79 anni

L'agguato è avvenuto a Marano nell'hinterland della città. Si indaga sugli affari del clan

Agguato in strada e in pieno giorno a Marano di Napoli: ucciso uomo vicino al clan Nuvoletta. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in corso Europa per la segnalazione di esplosione colpi d’arma da fuoco. Sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. I killer si sarebbero avvicinati a una automobile e avrebbero esploso diversi colpi di pistola. In corso le indagini dei carabinieri.

La vittima

A morire, Castrese Palumbo, 79 anni, diversi precedenti alle spalle. I carabinieri della Compagnia di Marano Di Napoli sono intervenuti in via Svizzera, angolo Corso Europa. All’interno di una Toyota Yaris, lato guida, è stato rinvenuto il cadavere del 79enne, già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da confermare, pare che ignoti poco prima abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali hanno colpito alla testa l’uomo. Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro 9.

